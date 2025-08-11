Torrelavega destinará más de un millón de euros a mejorar la recogida de bioresiduos

En Torrelavega, la gestión de los residuos orgánicos está a punto de dar un salto notable. No será una sola medida, sino tres frentes coordinados ... que suman más de 1,06 millones de euros: un nuevo camión eléctrico, la compra de contenedores y una campaña de sensibilización.

El contrato más voluminoso es el del vehículo. Volvo Group España SAU se encargará de fabricar y entregar, antes del 20 de diciembre de 2025, un camión de al menos 26 toneladas, tres ejes y sistema de carga lateral con compactador. El precio pactado es de 575.476 euros (IVA incluido), por debajo del presupuesto inicial de 641.300. La operación cuenta con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. No menos relevante es la renovación de contenedores. Aguas de Torrelavega ha sacado a concurso público la compra de 385 unidades por 385.990 euros. Habrá dos tipos: 220 de carga trasera y 1.000 litros de capacidad; y 165 metálicos de carga lateral, con 2.400 litros. Todos llevarán sobretapa. El pliego puntúa el precio, el peso y las mejoras que propongan los licitadores.

Una campaña informativa explicará la forma en la que deben utilizarse estos nuevos depósitos

El tercer elemento, quizá el más visible para el ciudadano, será el que tiene que ver con una campaña de 98.000 euros destinada a explicar cómo usar correctamente los nuevos depósitos y a recordar por qué separar los restos orgánicos es más que una obligación: es un paso hacia un modelo de ciudad más limpio y sostenible. Habrá nuevos equipos e inversiones, sí, pero también una fase puramente divulgativa y formativa como esta.

De hecho, desde el Ayuntamiento de Torrelavega se insiste en que el éxito dependerá de la implicación de la gente. «La maquinaria ayuda, pero sin la colaboración vecinal no habrá resultados», comentaban fuentes municipales la semana pasada. Más allá de las cifras, este conjunto de actuaciones busca reducir emisiones, rebajar el ruido de la recogida y aumentar la recuperación de materia orgánica. Esa fracción podrá transformarse después en compost para usos agrícolas y de jardinería, por ejemplo, cerrando un ciclo que conecta con los objetivos de la economía circular y también con las metas de las instituciones europeas. Reutilización, respeto por el entorno y menos contaminación.

El calendario está ya en marcha: el camión se entregará antes de final de año, la licitación de contenedores se resolverá en las próximas semanas y la campaña de concienciación acompañará su despliegue. Un cambio que, si todo sale según lo previsto, se notará en la calle y en el balance ambiental del municipio.

El proyecto, al menos en su primera fase, cuenta con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno central, asociado este a los fondos europeos Next Generation. Se suma así a otras decenas de proyectos que, en total, han logrado materializarse con hasta treinta millones de fondos externos en los últimos años.