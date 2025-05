Torrelavega encadena tres años de ascenso demográfico por primera vez desde 1989

El padrón de Torrelavega ha pasado en los últimos años de caer sin freno y verle las orejas al lobo de los 50.000 habitantes ... a dar síntomas claros de recuperación. Después de romper la tendencia a la baja y recuperarse del covid, que produjo un éxodo de vecinos a sus países de origen, contribuyendo al goteo hasta 2022, la ciudad vuelve a crecer. Y lo hace durante forma sostenida y encadenando hasta tres años al alza, algo que no ocurría desde hace casi cuatro décadas. 36 años en concreto. Para encontrar algo parecido a la serie de 2023, 2024 y 2025, hay que remontarse al periodo entre 1987 y 1989.

En datos Barrera clave El padrón local se aleja del precipicio de los 50.000 vecinos, que estuvo muy cerca por culpa del covid

A corto y medio plazo El polígono 2 de El Valle, de 450 viviendas potenciales, es la mayor esperanza para el crecimiento de la ciudad

Por no convertir esta noticia en una ensalada de números, quédense con estos: 51.361 vecinos registrados en enero de 2023; 51.663, trescientos más, el año pasado; y 51.923, a 21 de mayo de 2025. Son todos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), menos este último, del que da noticia el Ayuntamiento esta semana con los últimos números del padrón. La previsión que hizo el INE el año pasado también apuntaba hacia arriba, con 51.795 torrelaveguenses estimados para el pasado enero.

El Consistorio interpreta los números como algo más que flores de un día y de hecho se atreve a dejar atrás poco a poco el debate sobre los famosos 50.000 habitantes. Cabe recordar que esta no es para nada una barrera psicológica. De cruzarla, Torrelavega perdería desde servicios como la Policía Nacional, financiación y aspiraciones a convocatorias de subvenciones hasta un porcentaje de sus representantes en la Corporación. Un mazazo para el municipio y su papel como cabecera de comarca y segunda ciudad de Cantabria.

Lejos de esto, Torrelavega tiene derecho a ser optimista. Tiene casi un millar de razones para serlo en El Valle, entre Sierrapando y Tanos. El desarrollo de los tres polígonos del Plan Parcial, con 950 viviendas proyectadas, se presenta como la mayor esperanza a corto y medio plazo para el crecimiento urbanístico y demográfico de Torrelavega.

A día hoy, el polígono 2 es el que lidera ese renacimiento de la construcción en Torrelavega, con 450 viviendas en cartera, de las cuales 42 serán VPO del Gobierno de Cantabria y otras 58 del Grupo Casado. De momento, estos son los movimientos claros que se conocen de cara a la futura configuración de esta zona, un entorno que mientras todo esto pasa apura sus obras de urbanización. No está tan definido el futuro del polígono 1 y 3, con sendos lotes de 270 viviendas, aunque el Ayuntamiento ha dado pasos clave en los últimos meses liberando terrenos y llegando a acuerdos con las Juntas de Compensación.

Nuevos vecinos

Más o menos rápidos, estos movimientos alimentan el optimismo sobre el padrón, sobre todo después de más de una década sin grúas en Torrelavega. Su alcalde, Javier López Estrada, entiende estos movimientos, públicos y privados, como algo «decisivo para atraer nuevos vecinos y facilitar que las personas que lo deseen puedan vivir aquí».

Cuando llegó a la Alcaldía en 2019, López Estrada y el equipo de gobierno (PRC-PSOE) crearon una Concejalía 'ex profeso' para evitar el desplome demográfico: la de Dinamización Poblacional, Plan Estratégico y Tics. Hoy, este valora de forma muy positiva esa decisión: «Mantenernos por encima de los 50.000 habitantes era un objetivo clave, no solo por su repercusión administrativa y económica, sino por lo que representa en términos de dinamismo, servicios y financiación. Hoy no solo lo hemos logrado, sino que seguimos creciendo, y eso refuerza nuestra hoja de ruta».

En el top 150 de España

Hay crecimiento y, con él, una pequeña medalla que puede servir de anécdota. Gracias a los 51.923 ciudadanos que suma el padrón hoy, ademas de consolidarse como segunda ciudad de Cantabria y centro neurálgico del eje del Besaya, Torrelavega se sitúa en el puesto 150 del 'ranking' nacional de población en España. En la terna por no caer de ese 'top' se hallan ciudades como Segovia, Utrera, Elda, Mollet del Vallès o Villarreal, por citar algunas; otras pelean por entrar, como Vic, Adeje o Figueres.