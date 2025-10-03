Torrelavega homenajea a la Policía Nacional en el día de los Ángeles Custodios Autoridades, agentes y familiares participaron en una jornada que incluyó misa, entrega de distinciones y los himnos de España y de la Policía Nacional

Policías nacionales posan junto a otros miembros de la corporación y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Laura Masegosa Torrelavega Viernes, 3 de octubre 2025, 23:03 Comenta Compartir

Torrelavega ha rendido este viernes homenaje a la Policía Nacional en el día de los Santos Ángeles Custodios, sus patronos. La jornada arrancó en la iglesia de la Virgen Grande con una misa de algo más de una hora oficiada por el párroco Jesús Casanueva. Fue una ceremonia solemne, con desfile de la bandera en homenaje a los caídos, y con los bancos ocupados por agentes, mandos, autoridades y familiares.

Al terminar, la comitiva se trasladó al Círculo de Recreo. El salón de actos estaba lleno. Allí se reunieron la jefa superior de Policía en Cantabria, María del Carmen Martínez Ruiz; la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia; el delegado del Gobierno, Pedro Casares; y el alcalde, Javier López Estrada, además de representantes de la Guardia Civil, Policía Local y Ejército.

Casares quiso dejar un mensaje claro desde el principio: «Si Torrelavega es hoy una ciudad segura es por vuestro compromiso, vuestra entrega y vuestro trabajo coordinado con la Policía Local». Recordó que la criminalidad ha caído un 6,4% en el primer semestre y puso como ejemplo operaciones recientes que han frenado episodios violentos. «Las familias sois también protagonistas, porque sin vuestro apoyo sería imposible», añadió mirando a las primeras filas, donde se concentraban muchos de los acompañantes de los agentes.

López Estrada, por su parte, habló en nombre de los vecinos: «Hoy celebramos a vuestros patronos y agradecemos un trabajo colectivo que mantiene a Torrelavega como una ciudad segura». Reconoció que los últimos meses «no han sido fáciles» y que la colaboración entre cuerpos ha permitido mantener unos índices de criminalidad más bajos que en ciudades de tamaño similar. «El mayor éxito de una sociedad no es que los delitos se juzguen, sino que no lleguen a producirse», insistió.

El jefe de la comisaría local, Fernando Chemelal, repasó algunas de las actuaciones del último año. Reconoció que se han vivido momentos complicados, con ajustes entre clanes rivales que desembocaron en tiroteos, pero remarcó que «prácticamente todos los implicados han sido detenidos». También citó varios robos con violencia resueltos y explicó que, aunque las detenciones aumentaron, los delitos más graves han descendido de manera notable.

El momento más emotivo llegó con la entrega de distinciones. Tres agentes recibieron la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, y otros dos ciudadanos fueron también condecorados. A ellos se sumaron las placas de agradecimiento a Julián Crespo y Mercedes Muñoz, del kiosco Torrelavega; a Julio García, de la Floristería Garman -aunque no pudo acudir a recogerla-; y a María Teresa Sámano, responsable del Negociado de DNI. Cada nombre fue recibido con largos aplausos, sobre todo por parte de los familiares.

Tras los discursos, el acto concluyó con los himnos: primero el nacional y después el de la propia Policía Nacional. Los asistentes se pusieron en pie, cerrando la parte oficial antes de pasar a un aperitivo que sirvió para compartir impresiones en un tono mucho más distendido. La idea que sobrevoló todo el día, repetida en los discursos y en los pasillos, fue la misma: Torrelavega se percibe como una ciudad segura gracias a la labor diaria de los agentes y a la cooperación de todas las instituciones.