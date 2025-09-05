Torrelavega inicia la tala y poda de más de 200 árboles en el parque Manuel Barquín

Ya han pasado dos años y medio desde que el Ayuntamiento de Torrelavega cuenta con un proyecto de restauración del parque Manuel Barquín, una ... actuación integral valorada en al menos cinco millones de euros y que, a la vista de otras prioridades presupuestarias, ha terminado segmentado en fases. Esta semana ha comenzado a ejecutarse la primera de ellas, la única conocida en detalle, que es la que atañe a la tala y poda de más de doscientos árboles de este pulmón verde situado junto al centro de la ciudad. Los troncos y ramas apiladas en algunos espacios cerrados con un precinto rojo y blanco son el primer rastro que deja el inicio de esta actuación, pensada para «garantizar la seguridad de los usuarios, la buena salud del arbolado y el respeto al entorno ambiental para seguir conservando y potenciando en el futuro una zona tan emblemática de Torrelavega», como declara la concejala de Medio Ambiente, Patricia Portilla.

Comienzan así tres meses de trabajos clave para el futuro del parque Manuel Barquín, tareas circunscritas al ámbito de los árboles y que a día de hoy conforman la única herencia palpable del proyecto de restauración integral anunciado hace dos legislaturas. Hablamos de 64.822 euros de los cinco millones estimados de aquel plan de obra, que contemplaba también actuaciones en los caminos, la creación de un carril bici, estanques y zona deportiva, entre otras novedades. Mientras todo eso sigue en el aire, la regeneración y mantenimiento de la masa arbórea del parque ya está en marcha.

Los operarios podarán 154 ejemplares durante estas labores; por su parte, otros 69 serán talados

Sobre los detalles de los más de doscientos árboles afectados por estas labores: según los pliegos, 69 serán talados y otros 154, podados. Con todo, no se tomen las cifras al pie de la letra; en el caso de algunos, los más enfermos o necesitados de una intervención rápida, el Ayuntamiento ya habría actuado antes de comenzar estos trabajos, según trasladan desde la Concejalía.

Es un proyecto que «ilusiona» a la edil de Medio Ambiente, Patricia Portilla, y también muy «necesario» para garantizar el buen estado de este «pulmón verde» de la ciudad. Y, aunque no implicará el cierre total del parque, sí traerá condicionantes. La tala y poda de los árboles obligarán a cerrar temporalmente los diferentes espacios del parque; ya lo han visto en la zona norte, en torno a la zona infantil. Sin embargo, y esto es lo que avanza el Consistorio, la idea es segmentar las actuaciones para que la vida y el uso del parque sufra el mínimo de trastornos posible.

Ayer, los troncos y ramas taladas llamaron la atención de muchos vecinos. Una es Mauri Conde Ruiz, usuaria habitual de lo que considera un «tesoro» de la ciudad. «Nos encanta el parque, pero no lo están cuidando. Ahora parece que quieren empezar», declaraba, descontenta con los años de anuncios y convencida del potencial que tendría «si se mantuviese en buen estado». Asimismo, apuntó a la vigilancia y algunos acabados de hormigón en la zona infantil, «que pueden suponer un peligro para los niños», como otros de los asuntos a mejorar.

A su lado, otro vecino, Ignacio -prefirió no dar su apellido- se mostraba satisfecho con el inicio de estas labores, aunque también señalaba algunas carencias. «De día, el parque es una maravilla; de noche, está muy oscuro». Por su parte, desde el colectivo Torrearboleda, Germán Castellanos, aunque descontento con el mantenimiento del parque hasta ahora, define le ejecución de esta primera fase de tala y poda como «una oportunidad» para que el Manuel Barquín esté en mejores condiciones. Por último, desde el PP, Miguel Ángel Vargas lamentó la «falta de criterio» existente en la política municipal de Medio Ambiente, siendo el parque «un ejemplo de ello».