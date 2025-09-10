El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Torrelavega se llenará de murales con 'Alegra la vista'

Nueve fachadas y un muro se transformarán en lienzos urbanos dentro del primer Festival Internacional de Arte Urbano de la ciudad

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:13

Torrelavega acoge hasta el 13 de septiembre la primera edición del Festival Internacional de Arte Urbano 'Alegra la Vista', una iniciativa que transformará nueve fachadas y un muro de la ciudad en grandes lienzos al aire libre. El proyecto, financiado con fondos europeos a través del Plan de Sostenibilidad Turística, incluye además conciertos y charlas que convertirán las calles en un espacio cultural abierto.

El alcalde, Javier López Estrada, y el concejal de Dinamización, Jesús Sánchez, visitaron algunas de las intervenciones en marcha acompañados por el director del festival, Daniel Revenga, de Mens Rea. López Estrada subrayó que el objetivo es «revitalizar los barrios, mejorar la imagen de la ciudad y ofrecer un atractivo turístico ligado a la creatividad».

Los artistas convocados proceden de distintos lugares y estilos. Entre ellos figuran JDL, de Ámsterdam, en Mies de Vega; KALDEA, de París, en Julio Hauzeur; DEN KL y JANK, de Bilbao y Santander, en la Plaza Covadonga; Veintidosdeldos, de Novales, en Cuatro Caminos; o el pionero madrileño KOOL QSC, que dejará su huella en La Barquera. También participan creadores locales como IKR, NAZA, 191 y ABE, responsables de fachadas en Paseo del Niño, Prado de Santa Ana o El Mortuorio. Además, se ha previsto un mural colectivo en Luis Hauzeur.

El programa se completa con actividades ligadas a la cultura urbana. Este viernes, la calle Argumosa acogerá a partir de las 20 horas el 'Urban Queens', con las voces de Inés Pardo, Irie Nanara, Sara Puaj y Celia Bsoul. El sábado 13, la pista de La Barquera será escenario de un gran evento con la actuación estelar del neoyorquino Jeru the Damaja, acompañado de Ganda & DJ Yata, Mario Santoro y Eniktes. También habrá una exhibición de breakdance de QSC Break Crew y una demostración de grafiti a cargo de KOOL QSC.

El concejal Jesús Sánchez destacó que las intervenciones se distribuyen por toda la ciudad, «desde Tanos hasta el Barrio Covadonga», y que «no solo embellecen el entorno urbano, sino que acercan el arte contemporáneo a la ciudadanía y refuerzan la cohesión social».

Revenga, director del festival, explicó que los creadores han tenido «plena libertad para adaptar sus obras al entorno», buscando que cada mural conecte con su espacio. Además, resaltó la voluntad de «recuperar la esencia del hip hop, uniendo pintura, música y danza para situar a Torrelavega en el mapa europeo del arte urbano».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nuevo golpe a la pesca furtiva: Se incautan otros 400 metros de redes ilegales en el Parque Natural de las Marismas de Santoña
  2. 2 Mar Flores: «Lo que me ha dado pena es que mi madre se avergonzara de mí»
  3. 3

    Piélagos ya tiene contratado el derribo de otras 17 viviendas en Cerrias, en Liencres
  4. 4

    Averiados los cuatro ascensores que unen la calle Castilla con la calle Alta
  5. 5

    La «apuesta segura» de Buruaga, en el foco de las críticas
  6. 6

    Adjudicados los dos últimos locales del Mercado del Este
  7. 7

    «Ni iguales, ni dependientes», ni pegadas a la tele: Unate traza el perfil de las 145.400 personas mayores de Cantabria
  8. 8

    El Sardinero como escenario del mundo: más de 250.000 personas recorrieron los cinco continentes
  9. 9

    Las conductas suicidas crecen en Cantabria y suponen tres visitas diarias a Valdecilla
  10. 10 Santander también acogerá el miércoles una protesta para reclamar la reducción de jornada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Torrelavega se llenará de murales con 'Alegra la vista'

Torrelavega se llenará de murales con &#039;Alegra la vista&#039;