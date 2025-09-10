Torrelavega se llenará de murales con 'Alegra la vista' Nueve fachadas y un muro se transformarán en lienzos urbanos dentro del primer Festival Internacional de Arte Urbano de la ciudad

Laura Masegosa Torrelavega Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:13

Torrelavega acoge hasta el 13 de septiembre la primera edición del Festival Internacional de Arte Urbano 'Alegra la Vista', una iniciativa que transformará nueve fachadas y un muro de la ciudad en grandes lienzos al aire libre. El proyecto, financiado con fondos europeos a través del Plan de Sostenibilidad Turística, incluye además conciertos y charlas que convertirán las calles en un espacio cultural abierto.

El alcalde, Javier López Estrada, y el concejal de Dinamización, Jesús Sánchez, visitaron algunas de las intervenciones en marcha acompañados por el director del festival, Daniel Revenga, de Mens Rea. López Estrada subrayó que el objetivo es «revitalizar los barrios, mejorar la imagen de la ciudad y ofrecer un atractivo turístico ligado a la creatividad».

Los artistas convocados proceden de distintos lugares y estilos. Entre ellos figuran JDL, de Ámsterdam, en Mies de Vega; KALDEA, de París, en Julio Hauzeur; DEN KL y JANK, de Bilbao y Santander, en la Plaza Covadonga; Veintidosdeldos, de Novales, en Cuatro Caminos; o el pionero madrileño KOOL QSC, que dejará su huella en La Barquera. También participan creadores locales como IKR, NAZA, 191 y ABE, responsables de fachadas en Paseo del Niño, Prado de Santa Ana o El Mortuorio. Además, se ha previsto un mural colectivo en Luis Hauzeur.

El programa se completa con actividades ligadas a la cultura urbana. Este viernes, la calle Argumosa acogerá a partir de las 20 horas el 'Urban Queens', con las voces de Inés Pardo, Irie Nanara, Sara Puaj y Celia Bsoul. El sábado 13, la pista de La Barquera será escenario de un gran evento con la actuación estelar del neoyorquino Jeru the Damaja, acompañado de Ganda & DJ Yata, Mario Santoro y Eniktes. También habrá una exhibición de breakdance de QSC Break Crew y una demostración de grafiti a cargo de KOOL QSC.

El concejal Jesús Sánchez destacó que las intervenciones se distribuyen por toda la ciudad, «desde Tanos hasta el Barrio Covadonga», y que «no solo embellecen el entorno urbano, sino que acercan el arte contemporáneo a la ciudadanía y refuerzan la cohesión social».

Revenga, director del festival, explicó que los creadores han tenido «plena libertad para adaptar sus obras al entorno», buscando que cada mural conecte con su espacio. Además, resaltó la voluntad de «recuperar la esencia del hip hop, uniendo pintura, música y danza para situar a Torrelavega en el mapa europeo del arte urbano».