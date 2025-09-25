El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Torrelavega tendrá 27 nuevas viviendas de alquiler asequible

La inversión ronda los cuatro millones de euros y permitirá levantar 15 viviendas en El Zapatón y rehabilitar otras 12 en La Inmobiliaria

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:49

Torrelavega verá ampliada su oferta de vivienda protegida en régimen de alquiler con dos proyectos que acaban de ponerse en licitación. Entre ambos suman 27 pisos, repartidos entre El Zapatón y La Inmobiliaria, con una inversión cercana a los cuatro millones de euros que procede en parte de fondos europeos.

En la Avenida de la Constitución está previsto levantar un edificio de cinco plantas sobre un solar propiedad del Gobierno regional. Serán quince viviendas en total: una con un dormitorio, seis con dos y ocho con tres. El presupuesto ronda los 2,4 millones y las obras deberían completarse en quince meses, aunque habrá que ver si los plazos se cumplen y si no surgen retrasos habituales en este tipo de actuaciones.

El segundo proyecto se centrará en el inmueble municipal de la calle Marqueses de Valdecilla y Pelayo. Se rehabilitará para construir doce viviendas: diez de dos habitaciones y dos en planta baja con una sola. Se colocará además un ascensor para garantizar la accesibilidad del edificio, una carencia habitual en esta zona, donde muchos inmuebles antiguos siguen sin adaptarse. El presupuesto asciende a 1,4 millones y el plazo marcado es de nueve meses.

El alcalde, Javier López Estrada, ha celebrado el inicio de estas actuaciones y recordó que se suman a otro proyecto en Sierrapando con 42 viviendas más. En total, la ciudad pasará a contar con 69 nuevas viviendas asequibles, una cifra que, en palabras del consejero Roberto Media, «ayudará a responder a la demanda creciente de familias que no encuentran alternativas en el mercado libre». Aunque la oferta se amplía, las listas de espera en Gesvican siguen demostrando que la necesidad de vivienda en Torrelavega es todavía muy superior.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Surfistas de Santander despedirán este domingo a José de Diego Poza con un funeral hawaiano
  2. 2

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  3. 3 Varias calles del centro de Santander quedarán cortadas este sábado por manifestaciones
  4. 4 Cancelado el concierto de Medina Azahara en Reinosa por problemas de salud de su vocalista
  5. 5

    Manuel Grande dimite por sorpresa como alcalde de Tudanca tras 24 años en el puesto
  6. 6

    Un trabajador con sarna y seis residentes sospechosos causan alarma en el CAD de Laredo
  7. 7

    Tráfico atribuye el accidente mortal de Lunada a una velocidad inadecuada en un vial con nieve
  8. 8 La primera nevada sorprende en los Picos de Europa en pleno septiembre
  9. 9 Hasta siempre, Maxi, un hombre al servicio de su tierra y del bien común
  10. 10

    Avanzan los trámites para construir un aparcamiento de autocaravanas privado en Monte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Torrelavega tendrá 27 nuevas viviendas de alquiler asequible

Torrelavega tendrá 27 nuevas viviendas de alquiler asequible