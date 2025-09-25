Torrelavega tendrá 27 nuevas viviendas de alquiler asequible La inversión ronda los cuatro millones de euros y permitirá levantar 15 viviendas en El Zapatón y rehabilitar otras 12 en La Inmobiliaria

Laura Masegosa Torrelavega Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:49

Torrelavega verá ampliada su oferta de vivienda protegida en régimen de alquiler con dos proyectos que acaban de ponerse en licitación. Entre ambos suman 27 pisos, repartidos entre El Zapatón y La Inmobiliaria, con una inversión cercana a los cuatro millones de euros que procede en parte de fondos europeos.

En la Avenida de la Constitución está previsto levantar un edificio de cinco plantas sobre un solar propiedad del Gobierno regional. Serán quince viviendas en total: una con un dormitorio, seis con dos y ocho con tres. El presupuesto ronda los 2,4 millones y las obras deberían completarse en quince meses, aunque habrá que ver si los plazos se cumplen y si no surgen retrasos habituales en este tipo de actuaciones.

El segundo proyecto se centrará en el inmueble municipal de la calle Marqueses de Valdecilla y Pelayo. Se rehabilitará para construir doce viviendas: diez de dos habitaciones y dos en planta baja con una sola. Se colocará además un ascensor para garantizar la accesibilidad del edificio, una carencia habitual en esta zona, donde muchos inmuebles antiguos siguen sin adaptarse. El presupuesto asciende a 1,4 millones y el plazo marcado es de nueve meses.

El alcalde, Javier López Estrada, ha celebrado el inicio de estas actuaciones y recordó que se suman a otro proyecto en Sierrapando con 42 viviendas más. En total, la ciudad pasará a contar con 69 nuevas viviendas asequibles, una cifra que, en palabras del consejero Roberto Media, «ayudará a responder a la demanda creciente de familias que no encuentran alternativas en el mercado libre». Aunque la oferta se amplía, las listas de espera en Gesvican siguen demostrando que la necesidad de vivienda en Torrelavega es todavía muy superior.