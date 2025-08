Torrelavega ofrece dos parcelas a Interior para crear una nueva Comisaría de Policía

Los policías no cejan en su protesta y se concentrarán hoy otra vez en el Pleno

Una representación de la plantilla volverá a concentrarse hoy a las nueve de la mañana frente al edificio municipal de La Llama, con motivo de la celebración del Pleno municipal –el segundo en este inmueble–. Los policías no dejan en su protesta y vuelve a acudir a una sesión plenaria para reivindicar la mejora de derechos laborales, en el marco de un conflicto que de momento no conoce puntos de encuentro con el Ayuntamiento de Torrelavega. Al contrario. En la última semana, el desencuentro ha escalada en tono y forma, sobre todo tras las advertencias por parte del sindicato APLB en relación a la situación «bajo mínimos» de la plantilla de cara a las fiestas patronales.. «Al mismo agente nos van a ver en todas partes. De mañana, luego de tarde, al día siguiente de mañana otra vez, luego en un concierto… Todo deprisa y sin organización ni descansos», lamentaba el portavoz de APLB, Enrique Uribarri, este fin de semana en una información de este periódico. Habían pasado 24 horas desde que el sindicato lanzó una última propuesta de acuerdo «sin mejoras retributivas»; este, sin embargo, no convenció al Consistorio. Su alcalde, Javier López Estrada, se manifestaba así en esa misma información: «Tenemos la plantilla de la Policía Local perfectamente dimensionada, mejor que en ediciones anteriores; por esa parte no debe haber problema», declaró, antes de apuntar a lo que define como el «problema de fondo» y que explicaría el choque: «Entendemos que no procede una revisión salarial porque las retribuciones están bien cuantificadas».