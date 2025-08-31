Sin negar la existencia de puntos débiles o problemas a analizar, Javier López Estrada mira al presente y al futuro inmediato como una ventana de ... oportunidad clave para Torrelavega. A las puertas del soterramiento, la nueva Lechera, el desarrollo industrial y el regreso de proyectos inmobiliarios, el alcalde regionalista atisba una «ciudad del futuro» más «cómoda, limpia y preparada».

–¿Está Torrelavega hoy mejor que hace dos años?

–Hay datos que hacen ver que sí. Torrelavega sube en población y empleo, y la actividad económica está remontando. Lógicamente tenemos puntos débiles que tenemos que asumir y analizar si son estructurales o coyunturales. Si son estructurales, hay que asumirlos e ir por otro camino.

–Sobre el soterramiento. ¿Sigue valiendo la pena después de haberse encarecido tanto?

–No se ha encarecido. Nunca hubo una valoración que permitiese definir cuánto costaba. Tenemos un pacto con otras tres administraciones y tenemos que cumplirlo. Es un compromiso aprobado decenas de veces desde 2012. Ha pasado por decenas de acuerdos favorables; la mayoría de la Corporación y de la ciudad está de acuerdo con la obra y por eso tengo que ejecutarla.

Referente cultural «La Lechera tiene los ingredientes para ser un éxito; hace falta acertar con el modelo de gestión»

Ruta del cuaternario «No vamos a dañar el Dobra;no habrá ningún ciudadano que lo disfrute o lo quiera más que yo»

Limpieza viaria y bomberos «Las limitaciones en contratación desde la crisis han hecho que los servicios se vean mermados»

–Se compró una parte de los terrenos de Sniace con vistas a un proyecto de hidrógeno verde, pero no se producen anuncios.

–Están con la documentación de ingeniería necesaria. Los proyectos llevan tiempo y más unos como estos, de más de 600 millones de euros de inversión. Hubo un adelanto de dinero por parte de las empresas y por tanto tienen toda mi credibilidad. Hay que darle tiempo al tiempo.

–También están los polígonos de Las Excavadas y La Hilera. ¿Cuáles son los plazos?

–Con Las Excavadas nuestro objetivo es iniciar la urbanización en 2026, lo que sería un éxito porque es el colchón de suelo industrial que necesitan Torrelavega y la comarca. Mientras, seguimos con la tramitación del parque logístico de La Hilera. Se trabaja en paralelo entre SICAN, el Gobierno de Cantabria y el Ministerio de Fomento para mejorar los accesos y por tanto hacer viable la tramitación administrativa del polígono. Espero que durante el año 2026 terminemos con la aprobación definitiva del PSIR.

–¿Torrelavega mira a los 55.000 habitantes más que a los 50.000?

–Sin duda. Ahora se están dando unas oportunidades que la ciudad tiene que aprovechar. Hemos logrado el desarrollo del polígono 2 de El Valle con más de 450 viviendas, lo cual está dando como fruto la posibilidad de tener en estos momentos cerca de 270 viviendas en tramitación. Y que nos va a permitir que Torrelavega acoja a aquellos ciudadanos que no pueden vivir en la Cantabria costera o en la capital.

–¿Y La Lechera va a ser realmente un gran referente cultural?

–Por supuesto. Tenemos todos los ingredientes para que sea un éxito;ahora lo que nos hace falta es acertar con el modelo de gestión, diseñar un modelo idóneo para la instalación, el museo y las escuelas culturales.

–¿Compartido con el Gobierno?

–Creo que ha de ser compartido o colaborativo. No tiene sentido tener un edificio segmentado en dos salas independientes.

–Palacio municipal. ¿Qué futuro tiene la restauración si la subvención millonaria a la que opta el Ayuntamiento no llega? ¿Es una condición 'sine qua non'?

–Lo es, pero si no es esta, lo será otra. Tenemos que conseguir financiación, como venimos haciendo. Es un proyecto bueno y que se enfoca en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Creo que vamos a ser capaces de conseguir los fondos en esta convocatoria. Y si no, en las siguientes.

–¿Se esperará a tener el dinero?

–Sí, pero no estamos esperando parados. Tenemos esta convocatoria que ha de resolverse. Y lógicamente también estamos, como todos los días, buscando más convocatorias en las que puedan encajar este y otros proyectos.

–Otro que no termina de ver la luz es el nuevo Conservatorio. Hay un proyecto redactado, pero no hay anuncios desde hace meses. ¿Qué le dice la Consejería?

–El Partido Regionalista de Cantabria hizo posible la investidura de María José Sainz de Buruaga. Lo hizo a cambio de unas condiciones y, en esas condiciones, estaba recogida la ejecución del Conservatorio de Música y Danza en Torrelavega. He de creer en la palabra de la presidenta y, por tanto, he de creer que va a poner en marcha este proyecto de manera inminente. Si no es así, lógicamente, como alcalde de la ciudad o como diputado del Parlamento de Cantabria, tendré que hacer las reivindicaciones que estime necesarias.

–Otros proyectos, también grandes, sí están en marcha y muchos con fondos externos, pero algunos están cuestionados. Por ejemplo, el del Museo del Hojaldre. ¿Le llega el descontento?

–Me llega que tenemos que mejorar la comunicación y explicar mejor lo que hacemos. Si Torrelavega quiere decir sí a los 4 millones de euros del Plan de Sostenibilidad Turística tiene que adaptarse a las convocatorias y tenemos que presentar proyectos ganadores. La opinión sobre el Museo del Hojaldre es subjetiva;lo que es objetivo es que ese dinero ha venido aquí para hacer el Museo del Hojaldre y, si no, no habría llegado.

–La ruta del Cuaternario tampoco gusta a otros, que ven en ella una amenaza para el Dobra.

–No va a ser una intervención agresiva. No habrá ningún ciudadano que quiera más al Dobra o que lo disfrute más que yo. Ese monte es una maravilla para nuestra ciudad a nivel cultural, histórico y ecológico. Y nosotros no vamos a hacer nada para dañarlo. Lo que queremos es poner en valor ese entorno.

–Torrelavega ha pasado una etapa complicada en lo referente a seguridad, con cuatro tiroteos en apenas un año. ¿Qué mensaje traslada a los ciudadanos?

–Torrelavega es una ciudad segura y eso se sostiene con datos de la Policía Nacional y de la Delegación del Gobierno. Venimos de un año complicado. Es una ciudad con unos datos mucho mejores que los de cualquier ciudad de su tamaño. ¿Ha habido incidentes lamentables, deleznables y contra los que tenemos que luchar? Sí, y estamos luchando. El último incidente relevante fue en abril. Convocamos una Junta de Seguridad, se multiplicaron los refuerzos y hoy hemos superado esos incidentes con el apoyo también, lógicamente, judicial.

–¿Qué solución tiene el conflicto laboral en la Policía Local?

–No es un conflicto con la Policía, sino con determinados agentes adscritos a un sindicato;el resto están perfectamente comprometidos con el servicio que dan a los ciudadanos y las remuneraciones que obtienen. No podemos proceder a incrementar el salario de ningún departamento sin una justificación y ahora en el de Policía no se puede. En todo lo demás, inversiones de todo tipo, tendrán todo lo que necesiten.

–Es distinto el caso de Bomberos y Limpieza Viaria, ¿verdad? Aquí el déficit de personal es un diagnóstico compartido.

–Venimos de unas limitaciones en la contratación desde la crisis y que han hecho que los servicios se vean mermados. Lo que estamos haciendo es suplir esta necesidad con las contrataciones que nos permite la Ley y mejoras, pero nos está costando porque arrastramos limitaciones desde hace 14 años. En todo caso, esto no merma la seguridad del parque de Bomberos.

–¿Cómo está la relación del PRC con el socio de gobierno (PSOE)?

–Venimos trabajando desde hace años. Tenemos que ser capaces de anteponer los intereses de la ciudad a los nuestros y eso es lo que intento cumplir a diario.

–¿Se siente con fuerza para presentarse a alcalde en 2027?

–Sí, con fuerza sí. Otra cosa es que sea la decisión de mi comité local, de mis militantes y luego, lógicamente, de los ciudadanos.

–Pero participó en un proceso para liderar el PRC a nivel regional. ¿Está centrado en la ciudad?

–Por supuesto. Tendrán que ser mis compañeros de partido los que decidan cuál será mi papel en cuando comencemos con la próxima etapa electoral. Pero, lógicamente, mi objetivo es seguir en Torrelavega.