Los trabajadores del Serca reclaman su adhesión al convenio municipal

La plantilla del Centro Especial de Empleo Serca, formada por cerca de un centenar de empleados, ha iniciado una serie de movilizaciones para exigir su ... adhesión al convenio municipal del Ayuntamiento de Torrelavega y reclamar la equiparación salarial con el resto del personal consistorial. Según denuncian, la diferencia retributiva alcanza los 5.000 euros anuales en determinadas categorías, a pesar de que realizan funciones similares a las de otros trabajadores municipales.

Las primeras acciones de protesta se desarrollaron durante las pasadas fiestas de la Virgen Grande, donde llevaron sus reivindicaciones a la calle. La plantilla protagonizó una concentración en el recinto ferial y repartió más de dos mil pasquines informativos entre los vecinos coincidiendo con el Día del Hojaldre. También participaron en actividades populares como la cita del Rincón Cubano, donde expusieron públicamente la situación que viven.

El presidente del comité de empresa del Serca, Pablo Ortega, explicó a este periódico que las reuniones de negociación han sufrido continuos retrasos: «La situación es que desde que solicitamos a la Delegación de Gobierno permiso para manifestarnos en las fiestas, la gerencia planteó que iba a realizar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para evaluar la adhesión, pero desde marzo que presentamos la propuesta ha estado totalmente parada. Dos reuniones fueron canceladas sin motivo, y a la semana siguiente nos citaron de forma ilógica». Ortega añadió que el comité exige garantías: «Hemos solicitado que la RPT se aplique solo si la adhesión se lleva adelante y no para otra negociación. Estamos esperando respuesta, y confiamos en que el 29 de agosto nos den una contestación clara. Si la respuesta no es la que esperamos, habrá nuevas movilizaciones».

Desde el comité insisten en que no buscan abrir un proceso de negociación de convenio colectivo, sino que la plantilla del Serca se adhiera al convenio laboral del Ayuntamiento, lo que permitiría la equiparación automática de condiciones. «Queremos que se respete que la RPT solo se aplicará en caso de adhesión. No aceptaremos un proceso que suponga aumentar funciones a cambio de nada», subrayó Ortega, que además recalcó que el objetivo es que los próximos Presupuestos municipales incluyan una partida específica para garantizar este paso.

Por parte del Ayuntamiento, la presidenta del Patronato, Patricia Portilla, reconoció la legitimidad de las reivindicaciones y aseguró que ya se está trabajando en los pasos previos necesarios: «En la última mesa de negociación se acordó con los representantes de los trabajadores y trabajadoras que se va a realizar una valoración de los puestos de trabajo. Esa valoración la tiene que llevar a cabo una entidad externa, por lo que será necesario contratarla a través de la gerencia del Serca. Mi objetivo es tenerla antes de que acabe el año».

Portilla defendió que esta valoración es un requisito imprescindible para viabilizar el proceso de adhesión y se mostró dispuesta a avanzar en el diálogo: «Soy consciente de la necesidad de equiparar derechos y condiciones laborales, y por eso quiero que la RPT esté disponible cuanto antes para que podamos continuar con las conversaciones».

La próxima reunión de negociación tendrá lugar el 29 de agosto, una cita clave en la que esperan que se concreten plazos y se fijen fechas para culminar el proceso. «No queremos que se alargue un año, porque sabemos que todo debe salir a concurso público, pero exigimos un calendario concreto. Si no lo hay, seguiremos movilizándonos», advirtió Ortega.

Con el conflicto aún abierto, la plantilla confía en que las movilizaciones sirvan para acelerar un acuerdo que ponga fin a una desigualdad que consideran histórica.