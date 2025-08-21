El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Entrada a las instalaciones del Centro Especial de Empleo Serca, en Sierrapando. DM

Los trabajadores del Serca reclaman su adhesión al convenio municipal

Los empleados del Centro Especial denuncian una brecha salarial de hasta 5.000 euros respecto al resto del personal municipal

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00

La plantilla del Centro Especial de Empleo Serca, formada por cerca de un centenar de empleados, ha iniciado una serie de movilizaciones para exigir su ... adhesión al convenio municipal del Ayuntamiento de Torrelavega y reclamar la equiparación salarial con el resto del personal consistorial. Según denuncian, la diferencia retributiva alcanza los 5.000 euros anuales en determinadas categorías, a pesar de que realizan funciones similares a las de otros trabajadores municipales.

