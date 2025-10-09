Las trece nuevas viviendas de la calle Consolación de Torrelavega comenzarán a construirse este mes La comisión de Urbanismo autoriza el acondicionamiento del inmueble situado en el número 24 de esta vía, promovido por San Fernando

Javier Gangoiti Torrelavega Jueves, 9 de octubre 2025, 13:47

Las obras para reacondicionar un edificio histórico como el del número 24 de la calle Consolación y construir en él trece nuevas viviendas ultima los últimos preparativos para comenzar este mismo mes. La inmobiliaria San Fernando, a través de la empresa Promoción y Gestión Díaz Cuevas, ya ha superado todos los requerimientos de esta intensa obra de restauración, con la autorización esta semana por parte de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Torrelavega. Dicha actuación, que requerirá una inversión cercana al millón de euros, vendrá a dar un lavado de cara integral a este inmueble con casi un siglo de historia.

Y es que el edificio será completamente renovado. Incluirá trece viviendas, un ascensor y una nueva cubierta, manteniendo los locales comerciales en planta baja. En declaraciones posteriores a la celebración de la Comisión de Urbanismo, el alcalde, Javier López Estrada, subraya la importancia de este proyecto, clave para «dar respuesta a la creciente demanda de vivienda en el municipio. «Se trata de una actuación que combina la recuperación de un edificio histórico con la generación de nuevas oportunidades para vivir en el centro urbano».