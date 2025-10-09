El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio que será reacondicionado con las obras, en la calle Consolación de Torrelavega. DM

Las trece nuevas viviendas de la calle Consolación de Torrelavega comenzarán a construirse este mes

La comisión de Urbanismo autoriza el acondicionamiento del inmueble situado en el número 24 de esta vía, promovido por San Fernando

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:47

Comenta

Las obras para reacondicionar un edificio histórico como el del número 24 de la calle Consolación y construir en él trece nuevas viviendas ultima los últimos preparativos para comenzar este mismo mes. La inmobiliaria San Fernando, a través de la empresa Promoción y Gestión Díaz Cuevas, ya ha superado todos los requerimientos de esta intensa obra de restauración, con la autorización esta semana por parte de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Torrelavega. Dicha actuación, que requerirá una inversión cercana al millón de euros, vendrá a dar un lavado de cara integral a este inmueble con casi un siglo de historia.

Y es que el edificio será completamente renovado. Incluirá trece viviendas, un ascensor y una nueva cubierta, manteniendo los locales comerciales en planta baja. En declaraciones posteriores a la celebración de la Comisión de Urbanismo, el alcalde, Javier López Estrada, subraya la importancia de este proyecto, clave para «dar respuesta a la creciente demanda de vivienda en el municipio. «Se trata de una actuación que combina la recuperación de un edificio histórico con la generación de nuevas oportunidades para vivir en el centro urbano».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Comisiones Obreras se desmarca del resto de los sindicatos docentes, convoca cinco días de huelga y vuelve a pedir 325 euros
  2. 2

    Podemos pliega velas y el Gobierno salva el embargo de armas a Israel y otra ley clave
  3. 3

    Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija
  4. 4 El Seprona sorprende a un conductor en Potes con dos cabezas de venado en el coche
  5. 5

    Dieciséis años y medio de prisión por violar a la hija menor de su pareja en repetidas ocasiones
  6. 6 La tirolina de Soba supera las primeras pruebas
  7. 7 Tom Curren se apunta en Cantabria al surf y la música en familia
  8. 8

    Las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a cárcel por acoso laboral no perderán su plaza fija
  9. 9

    Indignación entre las víctimas del acoso en Sierrallana: «Nos machacaron, es vergonzoso»
  10. 10

    Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las trece nuevas viviendas de la calle Consolación de Torrelavega comenzarán a construirse este mes

Las trece nuevas viviendas de la calle Consolación de Torrelavega comenzarán a construirse este mes