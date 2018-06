Los usuarios de la senda fluvial del Saja-Besaya denuncian su progresivo «abandono» Luis Palomeque Los vecinos critican el avance de la maleza que invade la ribera y la «falta de mantenimiento» en las áreas recreativas DAVID CARRERA Torrelavega Domingo, 24 junio 2018, 07:53

El progresivo deterioro de la mayor parte de las zonas verdes de la senda peatonal que discurre junto al río Saja-Besaya ha desatado las críticas de los vecinos que cada día transitan por este camino, en un estado que contrasta con los excelentes cuidados que recibe el paseo del Bulevar Ronda. La progresiva reducción de los trabajos ha descuidado el mantenimiento de la ribera del río, una de las principales zonas verdes de Torrelavega y cuya regeneración y mejora no acaba de llegar.

Los usuarios de la senda fluvial se quejan del estado del camino peatonal que, con la llegada del buen tiempo, ve incrementarse el número de personas que lo utilizan. Las decenas de ciudadanos que diariamente pasean por esta vía verde sostienen que no pueden utilizar los bancos porque están tapados por la hierba. «Está sin segar toda la senda y la maleza invade también parte del camino», señala uno de ellos. Dicen, además, que en algunos de los tramos, el camino se encuentra levantado por los efectos de la crecida del cauce del río durante la época de lluvias.

Los vecinos reclaman obras de mantenimiento y la instalación de alumbrado público. «Se trata de un paseo muy agradable, sobre todo, en esta época del año cuando empieza a hacer buen tiempo y apetece dar una vuelta junto al río. Por ello, creemos que merece que los responsables municipales le presten más atención contra su abandono y repongan el alumbrado», indica un paseante habitual, que subraya que se trata de «un lugar ideal para salir con el perro».

Inversión comprometida

Por su parte, el equipo de gobierno (PSOE-PRC) recuerda que en la propuesta de presupuestos para este año –aún no aprobados– hay una partida de medio millón de euros dirigida a la mejora de la senda peatonal del río Saja-Besaya, que incluiría el arreglo y la sustitución del mobiliario urbano, y una operación de limpieza general de todo el entorno. Mientras, los vecinos muestran su malestar porque «a la vista salta» el estado de desgaste de la zona según dice María de los Ángeles González, que agrega que «cada día está peor». «Hay partes, a la altura ya de Armando Álvarez, por donde no se puede pasar: la hierba se come la senda y el camino está destrozado, invadido de restos de árboles y demás porquería que ha ido dejando la crecida del río». Por no hablar de los bancos y las papeleras, que «están todos rotos, y los que no lo están, aparecen llenos de grafitos, como los carteles señalizadores, todos pintarrajeados, o los bancos cubiertos por la maleza. Es una vergüenza», lamenta.

Los paseantes aseguran que cualquier persona que transite por este espacio puede observar la basura acumulada en algunos tramos, además del mal estado de los miradores de madera, sendas que no están desbrozadas y gran parte del vallado que es inexistente, sin olvidar el mal estado del firme del camino en algunos puntos. Los vecinos consideran que la actuación en este tramo de ribera a la altura de la Lechera y de Aspla es «urgente» tanto por la riqueza medioambiental del entorno como por la cercanía al casco urbano. Algunas de estas personas, que han mostrado su descontento en redes sociales, afirman que también han dejado sus quejas por escrito en el Ayuntamiento pero «no hacen nada».

Luis Palomeque

En ellas reclaman que se tomen las medidas necesarias y coordinadas para limpiar el área y erradicar las plantas invasoras gestionando los recursos necesarios para que este tramo sea objeto de mantenimiento y vigilancia mínimos con el fin de que pueda ser dignamente disfrutado por la ciudadanía, como ocurre con otros puntos del río.

El estado de este espacio verde va camino de convertirse en una de las piedras más incómodas en el zapato del equipo de gobierno local a pesar de las reiteradas peticiones de la oposición para que se tome en serio su restauración y puesta en valor. Y es que los recortes en los últimos presupuestos municipales han acabado pasando factura a la imagen de la senda fluvial y a la gestión de socialistas y regionalistas. Muy a pesar del esfuerzo que desde la Concejalía de Medio Ambiente y otros departamentos han hecho en la mejora del conjunto de parques y jardines de la ciudad.

En este sentido, los 500.000 euros destinados a la mejora de la ribera del río se verían complementados con el proyecto de construcción de la pasarela sobre el Saja-Besaya, que unirá ambos márgenes a la altura de las instalaciones de la empresa Armando Álvarez (Aspla) y que cuenta con un presupuesto de un millón de euros. Esta estructura peatonal y ciclista sobre el río permitirá unir el casco urbano con el complejo deportivo Óscar Freire y el carril bici comarcal (Los Corrales de Buelna-Suances). El paso elevado, que tendrá cuatro metros de ancho y 140 de largo, está pendiente de ejecución desde hace varios años y se levantará frente a Aspla. Si no hay contratiempos, la pasarela debería ser una realidad antes de las próximas elecciones municipales, previstas para mayo de 2019, aunque con los presupuestos prorrogados y a la espera de su aprobación, es otro de los grandes proyectos paralizado.