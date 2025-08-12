El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los vecinos de Tanos urgen la retirada de un vertido de amianto y el aumento de la vigilancia

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Martes, 12 de agosto 2025, 18:12

Los vecinos de Tanos urgen la retirada de un vertido de amianto en un camino de la localidad y apelan a las instituciones para aumentar ... la vigilancia en la zona. El llamamiento vecinal sigue a la aparición hace ya medio año de unos restos de uralita, un volcado que a día de hoy, denuncian, sigue sin ser retirado. El lugar de los hechos es la llamada recta de Los Miruellos, un camino que discurre paralelo a las vías ferroviarias a su llegada a la estación de Renfe y a la parte trasera del polígono industrial de Tanos-Viérnoles. Aquí, en primavera, las bolsas blancas llenas de residuos dispararon las alarmas entre quienes pasean por esta zona. Uno de ellos, Javier Polanco, ya registró entonces un escrito ante el Ayuntamiento de Torrelavega para que se tomaran medidas; hoy, sin embargo, dichas medidas siguen sin llegar. «Dejadez absoluta de las autoridades», lamenta hoy.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nueva forma, más barata, de hacer turismo de autocaravana
  2. 2

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  3. 3

    Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander
  4. 4

    Noche sofocante en Cantabria: en San Roque, a las doce y media de la noche, el termómetro marcaba 30,8 grados
  5. 5

    Gema Igual, sobre las ratas en Santander: «No conozco ninguna ciudad donde no haya»
  6. 6

    Miengo frena la entrada de autocaravanas en sus playas con la instalación de barreras
  7. 7 «Representar a Cantabria es un orgullo en todos los sentidos»
  8. 8

    Destrozos, suciedad y hasta un intento de ordeñar una vaca, saldo del botellón en Oyambre
  9. 9 Montero rebaja el tono en su presentación con el Málaga
  10. 10

    Ayuntamiento de Santander y Confederación comienzan en La Tejona los trabajos de limpieza de arroyos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los vecinos de Tanos urgen la retirada de un vertido de amianto y el aumento de la vigilancia