Los vecinos de Tanos urgen la retirada de un vertido de amianto y el aumento de la vigilancia

Javier Gangoiti Torrelavega Martes, 12 de agosto 2025, 18:12 Comenta Compartir

Los vecinos de Tanos urgen la retirada de un vertido de amianto en un camino de la localidad y apelan a las instituciones para aumentar ... la vigilancia en la zona. El llamamiento vecinal sigue a la aparición hace ya medio año de unos restos de uralita, un volcado que a día de hoy, denuncian, sigue sin ser retirado. El lugar de los hechos es la llamada recta de Los Miruellos, un camino que discurre paralelo a las vías ferroviarias a su llegada a la estación de Renfe y a la parte trasera del polígono industrial de Tanos-Viérnoles. Aquí, en primavera, las bolsas blancas llenas de residuos dispararon las alarmas entre quienes pasean por esta zona. Uno de ellos, Javier Polanco, ya registró entonces un escrito ante el Ayuntamiento de Torrelavega para que se tomaran medidas; hoy, sin embargo, dichas medidas siguen sin llegar. «Dejadez absoluta de las autoridades», lamenta hoy.

La sensación es similar en la Asociación de Vecinos de Tanos, donde su presidente, Fernando Gómez, solicita mayor celeridad a la hora de retirar este tipo de restos, así como el aumento de la vigilancia para evitar nuevos vertidos en el futuro. Afortunadamente, la recta de Los Miruellos no es un lugar residencial, sino más bien una zona de paso frecuentada habitualmente por paseantes y vecinos del entorno. La aparición de amianto y su manejo en este tipo de situaciones es un asunto complejo y del que ya se ha hablado en el Pleno del Ayuntamiento en alguna ocasión, precisamente a colación de estas denuncias. Las respuestas por parte del gobierno en coalición del Consistorio (PRC-PSOE) siempre han apuntado a la complejidad de su retirada. Esta es, efectivamente, compleja y de hecho bastante peligrosa. El amianto, al manipularse y moverse de sitio, puede liberar fibras en el aire. En caso de inhalación, dichas partículas son muy peligrosas y pueden causar graves problemas de salud a largo plazo.

