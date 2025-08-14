El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos caminan por la calle Consolación de Torrelavega, decorada con decenas de paraguas durante las fiestas. Luis Palomeque
Virgen Grande

El arte de colgar paraguas entre fachadas

La calle Consolación, foco de las fotografías

Diego Kattán González

Diego Kattán González

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:13

En el sexto día de las fiestas patronales, el ambiente da un giro que muchos agradecen. A diferencia de las jornadas anteriores, en las que ... el intenso calor obligaba a usar pantalones cortos como forma de sobrellevar las altas temperaturas, esta vez el cielo nublado y el clima más fresco invitaron a la gente a salir, no para escapar del calor, sino para disfrutar del alivio que por fin llegaba. Por primera vez en días, usar pantalones no fue una estrategia de supervivencia, sino una forma de gozar del ambiente agradable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan muerto en su celda al autor del atropello mortal de la S-20 el pasado enero
  2. 2

    Hallan muerto en su celda al autor del atropello mortal de la S-20 el pasado enero
  3. 3

    Los expertos vaticinan que las playas de Noja «son parte de la futura expansión de las algas invasoras»
  4. 4

    «Ya no busco ser una estrella, llevo mucho viviendode la música y con eso me siento satisfecho»
  5. 5

    «He decidido dar este paso adelante en mi carrera», dice Villalibre
  6. 6 El concierto de Edurne y la orquesta Paris de Noia despedirán el verano en Noja
  7. 7

    Cantabria se prepara para un viernes festivo abrasador: 37º en Santander y 41º en Torrelavega
  8. 8

    La nueva imagen del paseo de Gamazo
  9. 9

    Procesan a un policía local de Santander por acceder a los datos de una víctima de violencia machista
  10. 10

    Avanzan las obras de la discoteca de Nueva Montaña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El arte de colgar paraguas entre fachadas

El arte de colgar paraguas entre fachadas