Entretenimiento sin límites en las pistas de 'finger skate', ayer, en Torrelavega. Alberto Aja

Diversión a lo grande en miniatura

La oferta de juegos triunfó en la Plaza Mayor

Lia Penélope Marzo

Martes, 12 de agosto 2025, 07:06

Risas de pequeños, fotos de grupo y juegos compartidos en familia marcaron la jornada de ayer en la Plaza Mayor de Torrelavega, que se llenó ... de vida con una colección de actividades pensadas, principalmente, para los niños, verdaderos protagonistas de las fiestas y esta actividad. Desde las doce del mediodía, las mesas de juego comenzaron a recibir a familias enteras, que entre la curiosidad y el entusiasmo, se acercaban a probar dos propuestas que captaron las miradas: diez mesas con circuitos para chapas de metal; y, otras diez, con pistas de 'finger skateboard'.

