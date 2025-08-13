Gorgorito llena de magia la plaza de La Llama

Desde primera hora, la plaza de La Llama respiraba verano. Los niños corrían bajo las regaderas del parque, chapoteaban en las fuentes y saboreaban helados ... recién servidos desde el camión instalado cerca. Mientras tanto, la cancha de baloncesto se transformaba en escenario para la presentación del célebre espectáculo de títeres Gorgorito, un clásico de las fiestas patronales que nunca pierde seguidores.

La función, que se ofrecerá durante tres días consecutivos —martes, miércoles y jueves, a las 12 del mediodía—, arrancó ayer en la plaza, donde también se celebrará la función de hoy. La última representación será el jueves, en la Avenida de España y a la misma hora. El programa propone una aventura distinta cada día: ayer, Gorgorito en el país de los ratones; hoy, un emocionante viaje entre piratas; y para cerrar, una trepidante batalla contra caníbales.

Aunque el espacio contaba con unas 200 sillas, pronto quedó claro que no serían suficientes para la multitud de familias presentes. Muchos padres permanecieron de pie, mientras los niños se sentaban en el suelo, justo frente al escenario, con la mirada fija en las cortinas cerradas y el cuerpo inclinado hacia adelante, como si la espera se hiciera interminable y estuvieran a punto de estallar de impaciencia.

Finalmente, las cortinas se abrieron y apareció Gorgorito. Antes de comenzar, la marioneta rompió el hielo con su tradicional saludo: «¿Cómo están?». La respuesta fue un estallido de voces infantiles gritando al unísono que estaban listos para la función.

Ampliar Gorgorito contra la bruja. Alberto Aja

La historia trasladó al público al imaginario país de los ratones, donde Gorgorito, armado con su inseparable estaca, debía enfrentarse a una bruja empeñada en devorar a sus pequeños amigos. El guion incorporó personajes de otros cuentos, como el Gato con Botas o genios salidos de lámparas mágicas, tejiendo un universo de fantasía que sorprendía incluso a los adultos.

Más allá de la trama, el espectáculo destacó por su carácter interactivo. Los niños gritaban consejos, advertían a Gorgorito de peligros ocultos y celebraban cada victoria con aplausos y risas. Los adultos, por su parte, encontraban en los diálogos un humor sutil pensado para ellos, lo que convertía la función en una experiencia familiar completa.

Madres con sus hijos sentados en las sillas, otras de pie con bebés en brazos, y personas mayores asomadas a los balcones, todos unidos por el hilo invisible de la narración. Mientras tanto, en el fondo del parque, algunos niños seguían jugando en las fuentes, ajenos por momentos a lo que sucedía en el escenario.

Con un aplauso prolongado y una canción, concluyó la primera jornada del festival de Gorgorito. Las carcajadas, los helados y el buen tiempo fueron la mejor señal para los más pequeños de que el verano está en su punto álgido.

Este espectáculo ocupa un lugar destacado en las celebraciones de la Virgen Grande, que cada día incluyen actuaciones callejeras. En un entorno cada vez más digitalizado, propuestas como esta recuperan el valor de lo escénico en vivo, del contacto directo con las emociones colectivas, y fomentan la participación activa del público. Gorgorito, con su presencia en las fiestas, ofrece un entretenimiento que va más allá de lo visual: cada función es una experiencia compartida en la que el público grita, anima, canta y se convierte en parte esencial de la historia.

«Mis hijos no pararon de reír desde que empezó. Lo de Gorgorito ya es una tradición que no nos perdemos ningún año», comenta una madre mientras recoge a sus pequeños. A su lado, un vecino observa el bullicio con una sonrisa: «Da gusto ver así la plaza, llena de gente y con tan buen ambiente. Esto le da vida al barrio». Y es que, más allá del espectáculo, Gorgorito se ha convertido en un punto de encuentro que une generaciones y revitaliza el corazón del vecindario. Padres e hijos comparten risas en el mismo banco. Abuelos rememoran su infancia mientras los más pequeños descubren al personaje por primera vez, construyendo recuerdos que quizá también transmitirán algún día.