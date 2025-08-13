Torrelavega, óleo sobre lienzo en las fiestas

Las peñas de Torrelavega volvieron a reencontrarse este miércoles, a las 10:00 horas, en la Asociación Cultural Tertulia Sago. Allí, en pleno corazón de ... La Llama, los participantes fueron recogiendo los lienzos numerados necesarios para tomar parte en el concurso 'Las peñas pintan', que las pintoras y miembros del jurado Marisa Caballero, Aurora Miranda, María Dolores Martínez (Dolmar) y Elvira Mediavilla se encargaron de entregar personalmente. El ambiente se sentía vivo desde el primer momento: saludos, abrazos y bromas llenaban el lugar antes incluso de que la primera pincelada tocara el lienzo.

En cuestión de minutos, las calles de la ciudad volvieron a transformarse en escenario de convivencia, diversión y camaradería. Cientos de personas, de todas las edades y de las diferentes peñas, ocuparon con ilusión distintos rincones dentro del perímetro cercano a la iglesia de la Asunción, buscando las mejores perspectivas para capturar en sus obras algunos de los edificios más emblemáticos y hermosos de Torrelavega.

Aunque la normativa establecía que solo podía dibujar un representante por peña, ese artista nunca estuvo solo. Desde el primer trazo del lápiz hasta el momento de entregar la obra para la exposición final en el claustro de la Asunción, cada participante estuvo arropado por sus compañeros, familiares y amigos de peña. Se compartían consejos, se animaba entre risas, se corregían pequeños detalles y, sobre todo, se respiraba un apoyo incondicional. Los bares de los alrededores facilitaban también el tráfico de bebida y comida. Porque no hay nada mejor que un buen pincho con un refresco para ganar inspiración. Este año participaron nada menos que 157 peñas, una cifra que habla por sí sola del arraigo y la fuerza de esta iniciativa, que lleva ya cuatro años celebrándose con un éxito rotundo.

No es de extrañar. El concurso ofrece una experiencia inolvidable en la que confluyen talento, amistad y amor por la ciudad. Durante tres intensas horas, cada participante volcó su creatividad en una única pintura que, una vez terminada, representó con orgullo a su peña. Era fácil perderse entre los tonos vibrantes de las paletas de acrílicos y el suave roce de los pinceles sobre los lienzos, dejando que las manos trabajasen casi por instinto. Pero resultaba aún más sencillo dejarse llevar por la emoción compartida que impregnaba cada rincón durante la jornada. La joven Alba, de la peña y asociación protectora de gatos Ronroneando Ando, esperaba su turno frente al número 30 de La Llama para recoger el material. Con una sonrisa nerviosa y el entusiasmo brillando en sus ojos, confesaba: «Es mi primer año y tengo muchísimas ganas de ponerme ya a pintar. Me encanta dibujar, así que esto que han montado me parece súper original».

Los peñistas saben como montárselo bien. Durante los últimos días, toda Cantabria ha sido testigo de los valores que laten en el corazón de Torrelavega: lealtad, compañerismo, ganas de pasarlo bien, sentido de la justicia y un profundo espíritu solidario. Ayer, las calles olían a pintura fresca, pero la semana anterior habían estado impregnadas también del dulce aroma a churros, del humo que escapa de las atracciones de feria y del perfume de los jabones artesanos del mercado renacentista. Las fiestas no se detienen, y quizá lo más admirable sea la capacidad de los habitantes de la ciudad, no solo para seguirles el ritmo, sino para marcarlo ellos mismos.

En esta edición del concurso nadie quiso quedarse fuera. Incluso perros de todos los tamaños y colores se sumaron al ambiente, paseando junto a sus dueños y aportando un toque especial a una jornada en la que el arte y la vida de barrio se dieron la mano. Pero ojo, eso no significa que la competitividad no estuviera por las nubes. «¿Qué? ¿Has ganado?», preguntaba una chica a su amigo, ambos vistiendo la emblemática camiseta Somos 39300. «No se sabe aún, pero debería», respondía él. Con el alto nivel artístico de los participantes y la gran cantidad de cuadros que evaluar, Marisa, Aurora, Dolmar y Elvira no lo tenían nada fácil. Pero si algo les sobra es experiencia. «Llevamos cuatro años organizándolo. Disfruta mucha gente, sobre todo los jóvenes, que es lo más importante. Y este año hay mucha cantera», comentaban entre risas. Además, este año la jornada fue más cómoda: a diferencia de la edición anterior, en la que todo el mundo se agolpó en la iglesia, esta vez había espacio de sobra al esparcirse los participantes por las numerosas calles cercanas a la Asunción. «El sábado tenemos la edición del concurso al aire libre pero para niveles más altos, para profesionales, y será el vigesimonoveno año que estaremos al frente de la organización. Pocas pueden presumir de tanto recorrido», explicaba el jurado.

Para las 13.00 horas, el claustro oxidado de tonos cobrizos de la iglesia de la Asunción se llenaba de lienzos y cartulinas. Mucha expectación entre los peñistas, pero también bastantes transeúntes curiosos con ganas de disfrutar del despliegue artístico. Los ganadores serán anunciados mañana, a lo largo del día, a través del Ayuntamiento de Torrelavega.