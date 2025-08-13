El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Nadie se ha querido perder el despliegue artístico de las peñas

Nadie se ha querido perder el despliegue artístico de las peñas

Torrelavega, óleo sobre lienzo en las fiestas

Más de 150 peñas han participado en el concurso 'Las peñas pintan'

Laura Pérez Robledo

Laura Pérez Robledo

Torrelavega

Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:40

Las peñas de Torrelavega volvieron a reencontrarse este miércoles, a las 10:00 horas, en la Asociación Cultural Tertulia Sago. Allí, en pleno corazón de ... La Llama, los participantes fueron recogiendo los lienzos numerados necesarios para tomar parte en el concurso 'Las peñas pintan', que las pintoras y miembros del jurado Marisa Caballero, Aurora Miranda, María Dolores Martínez (Dolmar) y Elvira Mediavilla se encargaron de entregar personalmente. El ambiente se sentía vivo desde el primer momento: saludos, abrazos y bromas llenaban el lugar antes incluso de que la primera pincelada tocara el lienzo.

