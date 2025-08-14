El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Torrelavega realiza cambios en la programación de La Patrona por el calor previsto para este viernes

Jueves, 14 de agosto 2025, 15:51

El Ayuntamiento de Torrelavega ha realizado para este viernes, 15 de agosto, y debido al calor, algunos cambios en la programación de las Fiestas de la Patrona, con modificaciones de horarios y ubicaciones de varias actividades.

De esta forma, el Consistorio ha adoptado medidas preventivas ante las altas temperaturas previstas, que alcanzarán valores en torno a los 40 grados entre las 15.00 y las 18.00 horas.

Por este motivo, ha habido cambios, por ejemplo, en el Festival de Teatro de Calle previsto para las 12.30 en la Plaza de Pequeñeces, que se traslada a la Avenida de España para garantizar sombra.

Igualmente, la actividad del Escenario La Llama (Patrona en las calles) pasa de las 14.00 horas previstas a las 18.00 y se realizará bajo cubierta; la del Escenario Zona, de cambia de las 15.00 a las 18.00 horas, y la del Escenario Julián Ceballos adelanta su inicio a las 12.30 horas para finalizar antes de las 15.00.

Mientras, el Escenario Picas mantiene su programación al encontrarse en zona sombreada. Todos los eventos previstos para este día tendrán cobertura sanitaria.

El Ayuntamiento ha recordado también la importancia de seguir las pautas de prevención frente al calor extremo: hidratación constante; buscar zonas de sombra o espacios climatizados; vestimenta adecuada (ropa ligera, transpirable, colores claros, sombrero, gafas de sol y protector solar), refrigeración personal, mojándose cabeza y cuello, o duchas frescas en caso de calor intenso.

El Consistorio ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva, especialmente en el cuidado de personas mayores, niños y personas con patologías crónicas, y recomienda seguir las indicaciones del Ministerio de Sanidad.

