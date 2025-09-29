Vuelve a Torrelavega la Feria de Vehículos de Ocasión Más de 600 coches de 50 marcas se exhibirán del 3 al 5 de octubre en el Mercado Nacional de Ganados y la entrada será gratuita

Laura Masegosa Torrelavega Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:49

El exterior del Mercado Nacional de Ganados ya se prepara para recibir una avalancha de automóviles. Entre el 3 y el 5 de octubre, Torrelavega se convertirá en punto de encuentro para compradores curiosos, apasionados del motor y concesionarios que desembarcan con su mejor escaparate en la Feria de Vehículos de Ocasión de Cantabria.

La cita ofrecerá más de 600 coches de 50 marcas distintas, reunidos gracias a la participación de doce expositores. Los visitantes tendrán tiempo de sobra para recorrer el recinto: la feria abrirá de once de la mañana a ocho de la tarde, con entrada libre.

El Ayuntamiento colabora en la organización y ve en esta propuesta un motor económico añadido. Cristina García Viñas, concejala de Ferias, señaló que encuentros de este tipo «consolidan a Torrelavega como referencia ferial en Cantabria y permiten generar movimiento en la ciudad, tanto en la hostelería como en el comercio local, que siempre nota la presencia de miles de visitantes durante estas jornadas». Para la edil, el evento no solo es una feria, sino también «una oportunidad de mostrar el potencial de la ciudad».

La iniciativa parte de Asecove, la asociación que agrupa a los concesionarios oficiales de la comunidad. Su presidenta, Natalia de Los Arcos, explicó que el atractivo está en la amplitud de la oferta. Habrá vehículos casi a estrenar y otros más veteranos, urbanos pequeños, familiares espaciosos o todoterrenos listos para carretera y monte. Un poco de todo. «Hay opciones para cualquier perfil de comprador», resumió.

Con los años, esta muestra ha logrado hacerse un hueco en la agenda del norte peninsular. No solo por el número de coches, sino por la profesionalidad con la que se monta, algo que da confianza a los clientes y prestigio al sector. Los organizadores confían en que funcione como revulsivo para unas ventas que en Cantabria crecen más despacio que en otras comunidades, especialmente en comparación con territorios limítrofes como Asturias o el País Vasco.

Asecove recuerda, además, el peso que tiene la automoción en la economía regional: ocho grupos empresariales, más de 50 marcas representadas, 360 millones de euros de facturación anual y 1.600 empleos directos. Detrás de los números, apuntan, hay familias, talleres, servicios y una red comercial que vive también de este tipo de citas y que espera con interés estos días de feria.

Durante tres días, el Mercado de Ganados cambiará ganado por coches. Y en ese trasiego de visitas, presupuestos y llaves entregadas, Torrelavega volverá a sonar como la capital ferial del motor de ocasión en Cantabria, reforzando su imagen como ciudad capaz de atraer grandes encuentros y dinamizar la economía local.

