Diego apoyará los presupuestos si el Gobierno no toca los impuestos de sucesión y patrimonio

tu deja de marear la perdiz y vete de la politica cantabra. no tienes el nivel que requiere un buen politico, solo postureo y poco mas. eres tóxico para el pp y la politica cantabra.

Vamos a ver, que el que más gane más pague (IRPF) tiene su lógica y es ?aceptado? de forma general por las sociedades desarrolladas; no obstante, el tener que pagar por haber logrado, con esfuerzo y sacrificio, ahorrar un dinero o acumular ciertos bienes (PATRIMONIO) no tiene ni pizca de lógica ni de razón (pagar dos veces por lo mismo). El colmo se produce cuando quien ya ha soportado ?la mordida? del patrimonio (sin duda acumulado para favorecer a sus seres queridos) muere. Es entonces cuando llegan los buitres al olor de la muerte a reclamar (SUCESIONES). Estos no son impuestos, esto es RAPIÑA.

Sin entrar en otras cuestiones, que de todo habrá en la viña del Señor, Nacho Diego cumplió: dijo antes de ser presidente que eliminaría esta rapiña y creo recordar que fue la primera medida que tomó. Medida justa a más no poder. Tengo que felicitar a Nacho Diego, no solo por haber tomado la medida sino por tratar de mantenerla porque es de lógica, razón y JUSTICIA.

PS. Confieso que no voté al PP en las últimas elecciones.