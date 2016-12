Fomento encarga el proyecto del tercer carril a Vizcaya

La que hace falta un tercer carril en ambos sentidos es la A-8 entre Torrelavega y Santander.La gente que usa esta conexión entre las capitales del Besaya y la de Cantabria pagan sus impuestos aquí.Primero prioridad al que trabajan aquí y no al que viene a dormir y pagan sus impuestos fuera de nuestra frontera.

Y Revilla qué más quiere, más turistas y más posibles compradores de suelo y segunda residencia para este desierto social e industrial llamado Cantabria. No saldremos del Medievo ni para cuando el Sol se coma a la Tierra.

Bueno, pues esto no es una leyenda: el vende-humo de siempre, nos sigue trayendo espejitos y bisutería en forma de un tercer carril.... creo que le deben renovar la sangre después de semejante esfuerzo... incluso, tal vez, sea necesario un retoque de cirugía estética... no te jode.

Pero en qué país de "mentirosos" vivimos, es que la oposición está dormida, porque eso de no actualizar el presupuesto ahora y sería a la baja es gato encerrado, pero cómo va a ser igual un presupuesto hecho cuando todavía la vaca daba leche, o sea, en el año 2009 y sobre el que parece se adjudica contrato con igual salida, cuando materiales y mano de obra está casi a mínimos posibles, o sea, esa rebaja que dicen de 32% es la propia que correspondería ahora al presupuesto de salida. Lo que ofrece la posible adjudicataria y ser la más baja oferta, es que no rebaja realmente nada, pero... ¿Los demás en que cohete estaban metidos?

Desgracia tenemos con los actuales engañadores y manirrotos... Encima se crecen como enanos mentales, o será como "locos" en huida al monte... Ahora otro sueño, y más faraónico para Cantabria si cabe, como todo lo que imagina y peor hace o lleva a cabo la gran "lumbrera ininteligible" que por desgracia ya conocemos y hemos sufrimos aquí, ahora con unos 30.000 millones para mangonear en el país ni te cuento, flota como enano o un corcho en añejo, se ha crecido y ahora sus salidas de pata de banco serán más sonadas, ya empezó con el engaño autopistas de Aznar-Aguirre de Madrid en quiebra, y nos las endilga a todos, pero... ¿Por qué, si hasta hace meses decían que no nos costaría nada?, O sea... ¿Que nuevo interés-es el de ahora, no será algún nuevo lacayo que ha metido el capital salvaje a gobernar? Aquí bien le tenemos a diario presente, lo peor es que coleteará hasta a nuestros tataranietos.

"El mantenimiento de elementos mecánicos en funcionamiento fue adjudicado en mayo pasado --en general no se sabia--, por un periodo de dos años, a la empresa ThyssenKrupp, por 275.000 euros al año. Incluye conservación de 25 escaleras y rampas que forman el conjunto, cuatro ascensores de la calle de Castilla hacia la calle Alta, ascensor en Santa Teresa y funicular del Río de la Pila. Además de plataforma giratoria en calle de Cádiz. El servicio de mantenimiento de los elementos mecánicos --es de suponer que engloba los electricos y electronicos-- de 24 horas" ¡Venga tirar..., en contratos de instalaciones o mantenimiento!

Leyendo por ahí abajo veo mucha tontería con que los vascos y su mierda (por lo del vertedero, que por cierto es una forma honrada de ganarse la vida y cuanto más negocio mejor). Creo que con este criterio tan corto y mendrugo no se va a ninguna parte ni con tres carriles de autopista.

Ya puestos, lo mas importante sería la idea de unir por ferrocarril Castro Urdiales y Bizkaia. Con eso se eliminarían los atascos de la carretera, los accidentes y la contaminación, y no harían falta ni siquiera más carriles. La vía prácticamente existe todavía, no son muchos kilómetros, y no sería muy costoso para las ventajas que aportaría unir por ferrocarril Castro Urdiales con el metro de Santurce.