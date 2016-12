Gobierno y Ciudadanos llegan a un acuerdo presupuestario que deshace la reforma fiscal

Me alegro que de no suban sucesiones, es un impuesto completamente injusto es decir tus padres compran una casa pagan Iva e irpf y luego cada año el IBI te la quieren dejar en herencia y tienes que pagar una millonada para que revilla y compañía puedan seguir abriendo conserjerías y contratando personal a dedo completamente ineficiente, no, no si no hay dinero reduzcan el gasto público, excepto en Sanidad y en Educación hay mil partidas que reducir que no van a suponer ningún perjuicio a nadie excepto a 4 amiguetes. Muy bien ciudadanos