El teléfono móvil de Javier López Marcano empezó a sonar pasadas las once de la mañana, cuando descansaba entre clase y clase de latín que imparte en el instituto Marqués de Santillana de Torrelavega. Era Miguel Ángel Revilla. El presidente cántabro hizo un receso en la Conferencia de Presidentes celebrada ayer en Madrid para llamar a su exconsejero de Cultura y Turismo, uno de sus hombres fuertes en el PRC y la pieza que tuvo que sacrificar para volver a gobernar tras las elecciones de 2015. "Me felicitó y me mandó un abrazo", reveló Marcano, que sólo unas pocas horas antes se había enterado por este periódico de la noticia que llevaba tres años esperando: el archivo judicial de la operación de compraventa del Racing. "Es un acto de justicia y me permite recuperar la tranquilidad", dijo Marcano, quien ha podido sobrellevar este limbo jurídico "gracias a la familia, los amigos y una tranquilidad de conciencia absoluta".

A pocos kilómetros de allí, en la Facultad de Economía de la Universidad de Cantabria, Ángel Agudo se enteraba del sobreseimiento de la causa mientras trabajaba en su despacho. El exconsejero de Economía es el otro imputado de renombre en la batalla judicial que el PP emprendió contra el bipartito nada más llegar al Gobierno tras las elecciones de 2011. "Ya hemos tenido una condena de cuatro años sin podernos defender, sin ningún juicio de por medio", lamentó el presidente del PSOE cántabro, que ayer quiso dejar a un lado "la peor etapa de su carrera política". "Es un día especialmente satisfactorio tras muchos años de espera y de calvario", dijo aliviado.

Marcano y Agudo, ahora exonerados de cualquier indicio de malversación en el ‘caso Racing’, vieron tambalear su carrera política cuando se les colgó el cartel de imputados. De hecho, ambos pasaron a un segundo plano después de haber sido las cabezas visibles de sus respectivos partidos y de la anterior etapa del bipartito. Aunque el golpe fue mucho más abrupto en el caso del regionalista. Marcano tuvo que renunciar a su acta de diputado y a la posibilidad de repetir como consejero cuando Podemos lo convirtió en su bandera contra la corrupción. El partido de Pablo Iglesias pidió su cabeza como condición para facilitar la investidura de Revilla. Y Marcano se la entregó.

Sacrificio y promesas

"Ni el partido me ha sacrificado ni yo me he inmolado. No podría seguir con el lastre oneroso de haber permitido que con mi ejercicio de irresponsabilidad Ignacio Diego fuera presidente. Esto tiene que ver más con el egoísmo bien entendido que con el heroísmo", dijo en junio de 2015 el vicesecretario del PRC.

Desde ese mismo momento, todo han sido especulaciones sobre el cómo y el cuándo de un hipotético regreso del ‘delfín’ de Revilla a la política. Es ahora, con el auto de la Audiencia sobre la mesa, cuando el exconsejero puede recordar al presidente de Cantabria aquellas palabras que dijo en el verano de hace dos años: "Marcano ha sido mi mejor consejero, su vida política no acaba aquí porque todo este proceso escampará en algún momento. No contar con él sería lo más injusto. Ha estado conmigo 16 años en el Gobierno, no va a tener un simple puesto de jefe de gabinete cuando todo esto pase".

Pero Marcano mantiene mucha cautela al hablar de sus próximos movimientos y da pocas pistas sobre su futuro. Se ha autoasignado un papel pasivo. Dice estar a la espera de lo que su partido "quiera y decida", aunque en ningún caso aceptará "un puesto para tener un sueldo", solo lo que le pida su formación "para servir a Cantabria".

Agudo también dio un paso atrás en su vida política, aunque su caso fue menos traumático que el del regionalista. Fue nombrado presidente del PSOE cántabro, un cargo más honorífico que ejecutivo, en 2012, justo cuando comenzó en el Parlamento la comisión del investigación del ‘caso Racing’. Al año siguiente la querella llegó a los tribunales y, debido a su imputación, su partido no le incluyó en la lista electoral de 2015, perdiendo también cualquier opción de volver a ocupar un cargo en la Administración.

Política y Congreso

Ahora que la Audiencia de Cantabria no ha apreciado irregularidades y aclarado que todas las operaciones obedecían a un plan para salvar el Racing y no para liberar al club de sus deudas en beneficio de la familia Montalvo, Agudo seguirá ejerciendo como presidente del PSOE, pero no se plantea un regreso al Gobierno. Al menos de momento.

"Nunca he dejado la política. Volcaré mis capacidades, experiencia, energía y saber hacer para que el Congreso que en junio celebrará mi partido se haga lo mejor posible", anunció Agudo, quien espera que de ese cónclave socialista salga "un proyecto atractivo para la inmensa mayoría de los ciudadanos y se logre un liderazgo fuerte que permita recuperar la sintonía con la mayoría social de España".

El dirigente socialista fue el más duro de los dos imputados al referirse al papel jugado por el PP en el ‘caso Racing’: "La lectura que tenemos que sacar es que nunca más debería de utilizarse este tipo de actuaciones. Es pretender juzgar decisiones políticas, pretender meter en la cárcel a personas por tomar decisiones políticas". Agudo confía en que ahora sean los ciudadanos los que juzguen "las intenciones" para iniciar este proceso judicial y "cómo se han utilizado los distintos poderes de la democracia, el poder ejecutivo, legislativo y el judicial, para una cacería política".

El exconsejero de Economía no exigió al PP que pidiera perdón, como sí hicieron ayer PRC y PSOE, pero sí quiso resaltar que la judicialización de la vida política que los populares ejercieron la pasada legislatura "no ayuda a la concordia, ni al diálogo, ni a las instituciones de la democracia, sino que hace todo lo contrario, sacar lo peor de cada uno de nosotros, buscando un rédito".

Agudo insistió en que las decisiones políticas tomadas por la Administración "se pueden discutir porque pueden ser buenas o malas" y pueden tener "resultados positivos o no, como consecuencia de muchas circunstancias que a veces no se pueden controlar", pero aseguró que "no son delitos" y deben ser los ciudadanos los que las valoren en las urnas.

Marcano no quiso profundizar demasiado en la culpas políticas aunque sí destacó que el proceso judicial "ha sido propio de la ‘Cantabria negra’, la solanesca", en referencia a las obras del pintor y escritor José Gutiérrez Solana que retrataban la España negra de comienzos del siglo XX.

El auto judicial echa por tierra las acusaciones sobre un perjuicio económico de seis millones de euros a la empresa pública Cantur y otros 250.000 euros al organismo autonómico CEP Cantabria en la venta del equipo de fútbol, pero no cierra por completo el caso al ordenar investigar la concesión de subvenciones al club.

Marcano aseguró que no le preocupa "en absoluto" esa indagación sobre la concesión de ayudas al Racing, porque asegura que fueron aprobadas en el Consejo de Gobierno, "debidamente intervenidas por los interventores generales, y procedido al pago en su día por Hacienda". Y añadió que fueron unas subvenciones "más de las miles" que concedía el Ejecutivo PRC-PSOE del que él formó parte, por lo que reiteró que hoy es "un día de sol".

"Ha sucedido lo que siempre pensó que iba a suceder, que "se ha hecho justicia", destacó el dirigente regionalista. Ahora sólo falta saber cuánto tiempo pasará entre la llamada de ayer de Revilla y la próxima para hablar, quizás, del regreso de su ‘delfín’ a la primera línea de fuego.