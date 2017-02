Educación convocará 187 plazas del cuerpo de maestros en la Oferta de Empleo Público

La oferta de empleo público en Educación convocará este año en Cantabria un total de 187 plazas de todas las especialidades del cuerpo de maestros: Infantil, Primaria, Educación Física, Inglés, Música, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. De ellas, se ofertarán 18 para personas con discapacidad. Así lo confirmó ayer Francisco Javier López Nogués, director general de Personal Docente y Ordenación Académica del Gobierno regional. «La cifra final puede variar, como mucho, en una o dos plazas si hay algún cambio en el número de profesores jubilados, pero básicamente será esa», explica.

Las oposiciones Especialidad Plazas Primaria 60 Infantil 56 Pedagogía Terapéutica (PT) 19 Audición y Lenguaje (AL) 14 Educación Física 12 Inglés 12 Música 10 * Quedan cuatro plazas por asignar

La Consejería de Educación y la Junta de Personal Docente, integrada por los sindicatos STEC, ANPE, CC OO y UGT, han consensuado esta semana las características de las oposiciones, que se convocarán una vez se aprueben de forma oficial en el Parlamento regional los Presupuestos de 2017, algo que sucederá entre el 23 y el 24 de febrero. «El decreto de la convocatoria, que ya está ultimado, lo publicaremos de forma inmediata a la aprobación de la cuentas y en una semana más intentaremos que se publique también la orden de convocatoria», resume López Nogués. Por tanto, a principios de marzo los interesados podrán conocer todas las condiciones y podrán comenzar a matricularse en las pruebas, que se realizarán una vez concluya el curso, entre finales de junio y julio.

La oferta de 187 puestos, que cubre el 100% de las jubilaciones, era la cifra inicialmente prevista antes de la Conferencia de Presidentes, donde se acordó aumentar la tasa de reposición para que los gobiernos autonómicos puedan promover más oposiciones, contratar más personal y reducir las altas tasas de interinidad, aunque no se fijó el baremo. Una declaración de intenciones cuya aplicación estaba vinculada a los Presupuestos Generales del Estado y que, por el momento, se ha quedado en eso, ya que la prórroga de las cuentas mantiene bloqueada la tasa de reposición en el 100% y no da tiempo material este año a aumentar la convocatoria, situación que no contenta ni a los sindicatos ni a la Administración educativa cántabra. «No hay garantías jurídicas de poder sacar más plazas si queremos convocar las oposiciones ahora», resume Jesús Aguayo, portavoz de la Junta de Personal Docente.

López Nogués explica que, si en los próximos meses se permite de forma definitiva aumentar la tasa, las plazas de más correspondientes se convocarían en las oposiciones de 2018, dentro del objetivo «prioritario» de la Consejería de ir eliminando la alta tasa de interinidad que sufre la educación cántabra, que alcanza el 31,6% del total de profesores, lo que supone más de 2.100.