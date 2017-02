La Guardia Civil localiza al presunto autor de los incendios de Peñacabarga

Pero que narices de que el monte hay que limpiarlo ,vamos a limpiar el Amazonas y ya de paso le ponemos unas alfombras, el monte natural no hay que tocarlo ,la naturaleza ya sabe lo que hace mejor que nosotros , los montes de plantacion si hay que mantenerlos limpios, y en cuanto a los pastos publicos no deberian de existir ,el que quiera vacas que limpie fincas y las atienda y no como ahora que se les limpia el monte, se les cierra, se les abona y todo con dinero publico y luego cobran subvenciones sobre ese terreno que es de todos , asi que no me estraña que les interese tanto el monte , gran parte de la culpa la tienen los gobiernos que lo potencian.