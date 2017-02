La Junta Directiva del PP pone en marcha la maquinaria para elegir al nuevo líder

El presidente del PP, Ignacio Diego, ya no esconde su intención de promover una candidatura de "consenso" que neutralice la opciones de la que todavía es su número dos, María José Sáenz de Buruaga, para liderar el partido tras el próximo Congreso Regional. La formación pone en marcha hoy la maquinaria para iniciar el proceso electoral interno para elegir el próximo 25 de marzo a su nuevo líder. Una proceso que arranca con una Junta Directiva, a las 19.45 horas, en el hotel Santemar y que servirá para nombrar a los 'árbitros' del proceso - la comisión organizadora- y donde se designará a los ponentes encargados de las ponencias se fijará el número de compromisarios que representarán a los 14.000 afiliados, así como el calendario con los distintos plazos que se deberán cumplir.

Diego llegará a la Junta Directiva después de que durante la jornada de ayer confesase a los líderes populares de los valles pasiegos sus intenciones de "dar un paso al lado", buscar a una persona que le suceda y que elabore una candidatura de "unidad" para frenar a la que durante 13 años su mano derecha. Según varias fuentes presenciales, Diego puso sobre la mesa los nombres de los exconsejeros Javier Fernández, Blanca Martínez, Cristina Mazas o del diputado José Manuel Igual, aunque este último ya se ha descartado automática y taxativamente para liderar nada.

Haciendo suyo el llamamiento de Mariano Rajoy a promover listas de "integración", el líder del PP cántabro se reunió con los responsables de la formación en Selaya, Candido Manuel Cobo; Santa María de Cayón, Gastón Gómez; Castañeda, Santiago Mantecón; Villafufre, Marcelo Mateo; Vega de Pas, Juan Carlos García; y dirigentes del PP de Villacarriedo para explicarles que, según sus palabras, Buruaga está armando una candidatura junto a los diputados Íñigo Fernández, Ildefondo Calderón e Isabel Urrutia, el exparlamentario nacional José María Alonso; el exalcalde de San Vicente de la Barquera Julián Vélez; el actual diputado Diego Movellán; o el exconsejero Eduardo Arasti, según citó ante los presentes. Frente a esta opción, Diego explicó a los alcaldes que él busca apoyos para armar una lista "única", que cuente con el apoyo a Madrid y que no esté presidida ni por él ni por Sáenz de Buruaga.

Ante los dirigentes populares pasiegos –que no dudaron en reprocharle el "abandono" que habían sufrido durante los últimos años que estuvo al frente del Ejecutivo– Diego relató que la relación con Sáenz de Buruaga es "muy distante" desde hace tiempo y explicó que, incluso, había pedido en varias ocasiones reunirse con ella para tratar de alcanzar un acuerdo, pero que siempre se "había encontrado una negativa".

Según las fuentes consultadas por este periódico, Diego confesó que se ofreció a ceder el testigo a cambio de una "salida airosa" pero que, al no encontrarla, decidió buscar él a su sustituto. La idea que expuso pasa por una "tercera vía" o, dicho de otra forma, una candidatura promovida por él mismo que, en principio, no tiene pensado liderar. "Dijo que baraja a los senadores Fernández y Martínez, a Cristina (Mazas) y José Manuel Igual y que, en el caso de no encontrar a nadie, se presentará él mismo. Se ha hartado y va a plantar cara", remachó otro de los presentes en el encuentro. "Esto sólo puede derivar en que uno tenga que dejar la dirección del partido; la convivencia va a ser imposible", reflexionó otro de los asistentes a la comida.

Posicionamientos

A algo más de un mes para el Congreso regional nadie sabe lo que va a suceder. Pero todos saben que el distanciamiento entre los números uno y dos del partido es una evidencia. Ya ni se esfuerzan por disimularlo en público. En el 18 Congreso Nacional del PP, que se celebró durante el fin de semana en Madrid, ni siquiera posaron juntos para una fotografía. Diego estuvo arropado en todo en todo momento por los senadores Fernández y Martínez, y por Esther Merino. También se le pudo ver junto a los miembros de Nuevas Generaciones y a Cristina Mazas, Miguel Ángel Serna y diputados regionales muy cercanos, como Santiago Recio, Francisco Rodríguez Argüeso y José Manuel Igual, todos ellos partidarios de una "lista de consenso".

Buruaga estuvo respaldada en todo momento por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que no dudaron en demostrar su buena sintonía. Todo un mensaje en clave interna que se vio reforzado en otra imagen junto a Gema Igual, que mantuvo una aparente neutralidad y evitó posicionarse, y con Elicia de la Serna, tía del alcalde y uno de los motores de la maquinaria electoral de los populares santanderinos y una histórica del partido. También le mostraron su apoyo los regidores de Escalante y Entrambasaguas, y parte del aparato de Laredo, Piélagos y Castro Urdiales.

Desde el PP aseguran que la Junta de esta tarde “será muy tranquila”. "Como pronto, nadie dará un paso hasta la semana que viene", sostienen.