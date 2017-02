Génova buscará un "acuerdo" para lograr una candidatura de "consenso" en el PP cántabro

Una opinión generalizada recorre las filas de PP cántabro en el 18 Congreso Nacional: «Pase lo que pase, nada volverá a ser igual». La situación que vive el partido desde hace unas semanas y que se prolongará, casi con toda probabilidad, hasta el cónclave regional del 25 de marzo ha enrarecido tanto el clima interno que se da por descontado que, sea cual sea el resultado, todo ha cambiado. La cuestión, tal y como se preguntan dentro de sus propias filas, es saber hasta qué punto va a afectar. Lo que sí parece evidente es que las heridas abiertas entre los partidarios de Ignacio Diego y los de María José Sáenz de Buruaga en estas semanas son tan profundas que va a resultar muy difícil restañarlas. Pero Génova no quiere un «choque de trenes», como describen fuentes la cúpula nacional de la formación, haciendo mención a lo que ha pasado en Podemos entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. La nueva dirección quiere huir a toda costa de los «líos» y buscará «el acuerdo y el consenso» para armar una «candidatura de unidad en Cantabria».

Aunque en el entorno de María Dolores de Cospedal, reelegida secretaria general, y Fernando Martínez-Maillo, coordinador general y responsable electoral y de organización, lo que de facto le obligará a llevar el peso de las negociaciones con las direcciones provinciales, saben que la última palabra depende de los candidatos, reconocen que «están hablando» tanto con Diego, que lleva al frente del PP regional desde hace 13 años, como con Buruaga, su número dos, para evitar evidenciar en público una ruptura de sus dos pesos pesados en la región. Una imagen que, por otra parte, ya se ha producido en una gélida Caja Mágica, tanto como la relación entre los dos líderes populares, a los que ni siquiera se les pudo ver juntos durante las tres jornadas.

Ignacio Diego, presidente del PP regional: "Hemos marcado una línea de unidad en el Congreso Nacional, el nuestro será igual de sólido"

«Si es posible nos gustaría que buscaran un consenso previo, sería lo mejor y lo más deseable», explicaron a este periódico fuentes de la cúpula de Génova. Aunque prefirieron no pronunciarse sobre sus preferencias y emplazaron a esperar a ver qué pasa en los próximos días, a nadie se le escapó la conversación entre Juan Carlos Vera, un fontanero del partido con hilo directo con Mariano Rajoy, quien le acaba de ratificar como coordinador del Comité de Dirección del PP, con Buruaga durante varios minutos en el hall de la entrada. Hay quien lo ve como una muestra de apoyo explícita a la secretaria general para que de un paso al frente como le pide un «amplio» sector del partido.

Una imagen a la que se suma el apoyo del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien ha dejado ver su preferencia por la número dos del PP con muestras de complicidad en público, paseos por el Congreso y conversaciones distendidas. Ayer mismo estaba en la foto de familia que se hicieron algunos compromisarios al acabar el cónclave, junto a la diputada Ana Madrazo, que se estrenó como miembro de la Junta Directiva Nacional.

Diego, que en todo momento ha estado arropado por los senadores Javier Fernández, Blanca Martínez y Esther Merino, valoró la «unidad que se ha logrado» en el Congreso Nacional, dijo que el cónclave regional lo ve muy bien» y que «va a ser igual de sólido». El líder del PPdio a entender que, llegado el caso, apuesta porque solo haya una lista. Lo que no desveló fue si será el candidato o dará un paso a un lado. Fuentes cercanas a él dicen que «antes de dar el espectáculo se irá porque piensa más en el partido que en él». Los que han tenido la oportunidad de charlar con él estos días lanzan mensajes contradictorios, desde que «está animado a seguir adelante» hasta los que afirman que le ha dicho a «Narciso Michavila y su entorno que no se va a presentar». Solo él conoce su futuro. Lo único «seguro» es que antes del Comité Ejecutivo de mañana, en que se elegirán a las personas que tendrán que dirigir el Congreso Regional, no lo va a desvelar. Mientras en Génova confían en afrontar la cita «sin ruído ni líos».