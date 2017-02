"No podemos tener un Barajas en cada comunidad"

Del aeropuerto siempre se habla. Los pasajeros, de conexiones. De viajes. Y los políticos, precisamente, del número de pasajeros. Bienvenido Rico (Badajoz, 1958) se encarga de la gestión de la infraestructura. De que todo esté a punto. El director del Seve Ballesteros Santander afronta el año 2017 con la certeza de «remontar».

El peor balance de los últimos nueve años, casi 100.000 pasajeros menos. El 2016 no tiene pinta de haber sido un buen año...

Si nos referimos al número de pasajeros, hay que reconocer que no. Perdimos casi un 11%. Los dos primeros meses íbamos creciendo, lo mismo que los dos últimos. Pero en la temporada de verano perdimos esos pasajeros. De todos es conocido que se desprogramaron un montón de vuelos de la temporada anterior. Eso hizo que el número descendiera. Cosa que, a partir de este año, empezamos a remontar. Los dos últimos meses de 2016 ya estuvimos en números positivos y en enero hemos crecido casi el 11%. Esperamos seguir creciendo prácticamente todo el año porque se han vuelto a recuperar ciertos vuelos y otros se van a incorporar.

¿Tanto dependen los resultados del Seve de Ryanair?

El Seve, lo mismo que cualquier otro, depende de las compañías. Nosotros somos gestores de la infraestructura y nuestra obligación es crear la capacidad suficiente para que las compañías puedan operar. Todas transportan pasajeros. Tan importante es Ryanair como Vueling, Volotea... Todas suman. Claro está que si una deja de operar un destino que no es operado por otra, la matemática es clara.

Pero aquí Ryanair es especialmente sensible...

Es la que tiene una programación mayor y más destinos. Su cuota de participación en el cómputo de pasajeros es la mayor. En 2004, cuando sólo estaba Air Nostrum y empezó a operar Ryanair, tenía más ocupación. Pero a lo largo de los años, afortunadamente, se ha ido diversificando el tema de las compañías. Pasamos de dos a cinco fijas, más otra que empezará ahora, Wizz Air. Es cierto que el año pasado Ryanair desprogramó vuelos, pero también es cierto que otras han ocupado su sitio. Tenemos el caso de Volotea, que empieza con Sevilla y Valencia, que antes hacía Ryanair. El aeropuerto depende de todas las compañías y cuantas más, mejor.

¿Ha respirado –en lo que le toca– con la renovación del convenio?

Te da cierta tranquilidad. Pero no es competencia del aeropuerto y desconozco los términos. Nosotros encantados de que esté Ryanair, Volotea, Air Nostrum... Pero sí que da cierta tranquilidad el saber que, durante un tiempo, vamos a mantener el número de pasajeros, que las programaciones serán las mismas.

¿Qué le parecen, en general, estos convenios? Todo el mundo entiende que se paga porque pongan o mantengan conexiones, aunque se vista de otra forma.

Como aeropuerto, a mí me parece bien que vengan compañías. Y cuantas más, mejor. No sé la forma en la que vienen ni el tema del convenio, pero como gestor, cuantas más compañías vengan y convenios se firmen, me parece bien.

¿Esperaba, como muchos, que trajera aparejado novedades en forma de nuevas conexiones?

Entiendo que el aeropuerto tiene un número de destinos suficientes para lo que es la comunidad. No podemos olvidar que somos 520.000 o 530.000 habitantes y vamos a tener este año diez destinos nacionales y once internacionales. Son un montón de destinos para un aeropuerto de este tipo. No podemos pretender querer tener un Barajas en cada comunidad. Creo que el aeropuerto de Santander está muy bien servido en cuanto a destinos.

Era un empeño del Gobierno volver a esa barrera mágica del millón de pasajeros. ¿Lo ve factible?

Tenemos los datos desde 2004. Empezábamos con 300.000 o 400.000, llegamos al 1.100.000, nos mantuvimos dos años, hemos bajado a los 900.000, 800.000, este año volveremoa a subir... La línea estaría en esa idea del millón cien o el millón de pasajeros. Veo factible volver a llegar si el comportamiento de las compañías y las frecuencias es este. No le digo el año que viene, pero sí es una cifra alcanzable para el aeropuerto.

¿Queda capacidad para crecer?

Nuestra obligación es gestionar la infraestructura y crear capacidad para atender la demanda que se prevea. Ahora mismo tenemos capacidad para atender el tráfico que hay previsto. En el campo de vuelo y en el edificio terminal. No sería necesaria ninguna gran inversión para mejorarlo.

¿Para esas cifras y para algo más?

Tuvimos esas cifras en 2011 y 2012 y estábamos igual que ahora. Y se podría crecer.

¿Y para convertirse en base?

No necesitaríamos nada nuevo. Ahora lo es de Air Nostrum, porque duerme aquí un avión y hacen cambios de tripulaciones, tienen mecánicos para revisión... No haría falta nada.

¿Alguien más lo solicitó?

A nosotros no nos lo han solicitado. No tenemos noticia.

Crece el tren. Y eso que aún no está el tren rápido. ¿Mejorar las posibilidades de la conexión con Madrid es el gran asunto pendiente?

Para nosotros Madrid es el destino principal. Anda por el 23% de los pasajeros totales. Tenemos dos compañías, Air Nostrum e Iberia y estaríamos encantados de que otras lo hicieran. Pero son las compañías las que tienen que ver el mercado. Sería, lógicamente, muy buena noticia para los usuarios tener más compañías. Nosotros encantados.

Otro gran destino, Barcelona. Hay un conflicto de horarios evidente. ¿El aeropuerto no puede hacer nada?

Muy poco. Nosotros ponemos la infraestructura para que vengan las compañías y las atendemos. Pero son ellas quienes, en un mercado libre, ponen los horarios. Si lo ves como usuario es una faena, los mismos horarios los mismos días. Y no es cuestión de una temporada, porque llevamos varias en las que se repite.

Pero esto es como si alguien viene a trabajar a mi casa y me quita el mando a distancia...

Nosotros ofrecemos capacidad. Si entran en ella no podemos decirles que operen a las 11.00 o a las 17.00. Operan a las horas que les viene bien.

Y ahora Valencia. Dos distintas desde Santander. Suena raro...

Suena raro que una compañía que dejó de operar el vuelo vuelva otra vez a operarlo y con la satisfacción de que lo haga también en invierno. Volvemos a la competencia entre compañías. ¿Que nos hubiese gustado que, teniendo ya uno a Valencia, el otro fuese a Granada o Badajoz, que no tenemos? Pues sería estupendo. Pero las compañías, las dos, deciden volar a Valencia y casi el mismo día. Pues eso. El caso es que vuelen...

Hablemos de inversiones. Seis millones en los próximos cinco años. La segunda inversión más floja de los incluidos en el mismo grupo.

Voy a hacer una valoración positiva. Nosotros invertimos en aquello que realmente necesitamos. Ahora tenemos una inversión quizás pequeña porque antes la inversión ha sido grande. El 31 de enero se certificó el aeropuerto por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Reconocen que cumple con todos los aspectos de infraestructuras y procedimientos operativos. Para llegar ahí ha habido que hacer ciertas obras. Desde 2007-2008 se viene trabajando en ampliaciones. Se hizo una rodadura paralela, se amplió la plataforma, se mejoró el edificio terminal... Cosas que en otros sitios que tienen ahora una cantidad mayor no tienen hechas. Nosotros vemos que nuestra cantidad de inversión no es muy grande, pero que tampoco es necesario que invirtamos mucho más. Recientemente se ha invertido un millón en el ILS, se ha sustituido el VOR, hemos renovado la flota de camiones de bomberos... Se ha hecho una gran inversión antes de llegar a este año.

¿Y qué hay de los fingers? ¿Están diseñadas las puertas para su uso?

Cuando se pusieron, allá por 2004, no estaban las compañías de bajo coste. Las escalas eran de cincuenta minutos. El tema de utilizarlos es una demanda que las compañías hacen a los aeropuertos. Nosotros tenemos suficientes posiciones de estacionamiento donde no son necesarios. No lo demandan y hacen escalas de 25 minutos. Más rápidas por las dos puertas que tiene el avión que no por una puerta, lo que les ralentizaría aparte de tener que pagar. Pero las puertas del aeropuerto sí estarían en disposición de poderse utilizar.

¿Y para qué mantenerlos?

No tiene mucho sentido el mantenerlo si no tienes esa demanda. Alguna opción habrá que buscarle al tema.

¿Para cuándo un parking gratuito de corta estancia? La estampa de coches mal aparcados es un clásico.

Creo que no vamos a tenerlo. Lo que tenemos es que mentalizarnos y aparcar correctamente en el aparcamiento. Es un tema de educación. Lo comentas con el señor que está estacionado y te dice que ‘es un momentín’. Y ese momentín es hasta en la parada de autobús. Nuestros precios de aparcamiento son lo suficientemente baratos como para no tener que dar esa imagen, que es mala.

¿Y no hay una fórmula más allá de la educación para arreglarlo?

Por ahora no la hemos encontrado. Esperemos que el Ayuntamiento (Camargo) nos eche una mano. Es una carretera y no tenemos una competencia de tráfico.