Los ganaderos convocan una manifestación para pedir respeto al mundo rural

Los ganaderos de Cantabria se han puesto en pie de guerra. Denuncian que están "hartos" de los vacíos sanitarios que exige la ley cuando existe la bacteria de la brucelosis en una explotación y "muy quemados" porque la Administración, en este caso la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, obliga a matar a todas las vacas de una cuadra, aunque estén sanas, si una de ellas está afectada por la brucelosis. Por eso han convocado una manifestación para el próximo día 3 de marzo, en Santander. La cita será a las 12.00 horas en Correos, frente a la Delegación del Gobierno.

El lema principal de esta manifestación es pedir "respeto al mundo rural" y las reivindicaciones que estarán presentes en la protesta son, entre otras, que no haya vacíos sanitarios, que no se mate a las vacas sanas de una cabaña, que no haya más recortes, que las ayudas y las indemnizaciones de la Administración sean justas y se paguen a tiempo, que se tenga en cuenta la crisis del sector ganadero en los presupuestos y que haya un control de la fauna salvaje. Por último, los ganaderos incluyen otro lema que es "no somos pirómanos", ya que "en alguna ocasión a los ganaderos nos han acusado de haber provocado algunos incendios en montes de la región", señalan desde estas asociaciones.

Los convocantes de esta protesta son ASAJA, UGAM, UPA, Federación de Razas Cárnicas y AGAVACAN. Es decir, todas las asociaciones del mundo ganadero de Cantabria, a excepción de AFCA (Asociación Frisona de Cantabria) y las cooperativas, apoyan esta convocatoria. Estas últimas prefieren esperar hasta este miércoles, jornada en la que los ganaderos tienen previsto reunirse con los representantes de la Consejería, para hablar de la propuesta que el consejero Jesús Oria ha llevado presentado a la ministra Isabel García Tejerina y lo que ésta le ha contestado, para decidir, cuál será su postura.