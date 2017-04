El Año Jubilar ya se palpa en Liébana en forma de reservas con meses de antelación

Cantabria abre una Semana Santa con las expectativas por todo lo alto y con el optimismo disparado en la comarca lebaniega: el profesional de la hostelería y el comercio que no esté preparado para lo que nos viene no llegará vivo a septiembre", avisa una portavoz de la Oficina de Turismo de Potes, donde los efectivos humanos se han doblado de cara al Año Jubilar, una celebración que ya está suponiendo reservas con mucho adelanto y eso que el calendario oficial no se ha iniciado aún. Hay habitaciones y comidas reservadas hasta para octubre, por ejemplo, lo que causa gran satisfacción al sector turístico.

Las playas, en perfecto estado de revista por toda la región Si al sol le da por lucir esta Semana Santa, los turistas que lleguen a Cantabria con hambre de playa las encontrarán en perfecto estado de revista. Los 10 kilómetros de arenales de Ribamontán al Mar, por ejemplo, a tiro de piedra de Santander, "están impecables", explicó el Ayuntamiento. También están limpias y pulidas en San Vicente de la Barquera, en Noja, en Santoña y en Arnuero. Lo mismo que en Piélagos, donde la semana pasada ya retiraron todos los residuos "de invierno" de sus playas. En Castro Urdiales el mantenimiento es diario, así que de cara a la Semana Santa no se ha hecho ningún extra. Sí ha habido que hacerlo en Laredo, donde El Puntal quedó bastante dañado por el último temporal y el viernes empezaron a abrir dos entradas, de las que se retira el exceso de arena. También se repasan las zonas de duchas, baños etc. (informa Abel Verano). Comillas, por su parte, empezará hoy a acondicionar a la carrera sus playas. Y Santander terminará mañana martes de arreglar La Magdalena y Los Peligros. La arena ya está repuesta y solo resta arreglar y recolocar las pasarelas de madera.

También hay llenos en fechas concretas, lo que obliga a los empresarios a refuerzos de personal porque todos quieren dejar buen sabor de boca" como siembra para el futuro. Dado que Liébana cuenta con unas 3.800 plazas hoteleras y otras tantas en restaurantes, la lotería jubilar le está tocando ya de rebote a las zonas de costa más próximas, como San Vicente de la Barquera, donde hay hosteleros que prevén un ejercicio extraordinario" solo a base de recoger las llamadas que Liébana tendrá que rechazar por pura matemática.

Que la onda expansiva de Santo Toribio se dejará sentir en toda Cantabria es algo que no duda el presidente de los hosteleros de la región, Ángel Cuevas, quien subraya que la demanda se dejará sentir en Suances, Comillas, Santillana del Mar... Influirá muy positivamente en toda la parte occidental de Cantabria (de Santander a Unquera) porque la comarca no tiene capacidad para todo o que vendrá y habrá gente que opte la costa". A Cuevas le tranquiliza pensar que los empresarios lebaniegos están muy preparados", algo importante para la imagen de una región que aspira a captar cada vez más un turismo de calidad.

Los hosteleros consultados están encantados con el Año Jubilar, pero agregan que la bonanza empezó en 2016, un ejercicio muy bueno" que no ha perdido fuelle. Es cierto que el invierno es largo, pero la primavera ha llegado con público", apuntan desde la Oficina de Turismo de Potes, donde saben que el miércoles pasado hubo dos horas de espera para poder coger el Teleférico de Fuente Dé (en esta instalación, por cierto, Cantur ha ampliado los horarios de funcionamiento: se pasa de ofrecer viajes entre las 10 y las 18.00 horas a ofrecerlos entre las 9 y las 20.00 horas).

El propio alcalde de Potes, Javier Gómez, cuenta que la Policía Local contabilizó 43 autobuses por el casco urbano otro día de la semana pasada. Van hasta arriba de estudiantes o de jubilados y significan ventas, movimiento, cafés".Cuatro establecimientos muy diferentes (el Parador de Fuente Dé, el hotel Valdecoro y Casa Cayo y la posada El Corcal de Liébana) confirman las vibraciones positivas. Todos tienen reservas muy anticipadas (para agosto, para septiembre...) por efecto del ciclo santo. Juan Manuel Gómez Dosal, de Casa Cayo (restaurante y 17 habitaciones en el centro de Potes) dice con prudencia que la expectativa es buena aunque se irá viendo día a día", si bien reconoce que, por ejemplo, el concierto de Jean Michel Jarre provocó una marea de llamadas.

San Vicente, Comillas, Suances y Santillana aprovecharán todas las demandas que tenga que rechazar Potes

Una de las propietarias del Hotel Valdecoro de Potes, María Refugio Rodríguez Martín (Chucho Wences para los amigos), asegura haber hecho un montón" de reservas para los meses venideros. De grupos, de particulares, de asociaciones. ¡De todo! El año pasado ya te llamaban para este". Desde el Parador de Fuente Dé (77 habitaciones) relatan que tienen ocupaciones interesantes a meses vista, también para grupos y almuerzos" y que la expectativa es muy buena". Lo mismo que en el Corcal de Liébana, casa rural ubicada en Tama con 16 habitaciones. El dueño, Adolfo Soberón, ya registró una subida del negocio en 2016. Fue tan bueno que nos hará más difícil comparar, pero creo que el Año Jubilar va por el mismo camino".

A sus ojos, la tendencia ha mejorado" y a la llegada de grupos y autobuses habrá que añadir la mucha gente de cerca que suba solo a pasar el día". Y eso que Soberón subraya que el Desfiladero de La Hermida no está en tan buen estado como se había anunciado. Habrá más tráfico en general. Tenían que haber mejorado alguna curva y el asfalto".

Cabárceno y la Magdalena, los grandes atractivos de esta semana santa / Varios

Telecabinas en Cabárceno

También por miles se van a contar los fieles de la naturaleza que pisarán Cabárceno esta Semana Santa. La pasada lo hicieron unos 28.000 en los cuatro días grandes de las vacaciones (de Jueves Santo a domingo). Si se registra una cifra similar este año se pondrá a prueba la capaidad de las telecabinas, que se estrenaron en septiembre y, por tanto, vivirán ahora su primera experiencia de días masivos. En Cabárceno, Cantur luce otra nueva atracción: un gorila recién nacido y los cuidados casi humanos que le prodiga su madre.

‘Clinic’ de golf y chocolatada

Cantabria ofrecerá estos días otras novedades a los visitantes. Alto Campoo, donde ya no queda nieve, sigue abierto para practicar la travesía. Y para el campo de golf del Abra del Pas, en Mogro, la empresa pública ha organizado un ‘clinic’ de iniciación, dirigido a niños y adolescentes de entre 7 y 17 años que tendrá lugar el Jueves Santo entre las 16,00 y las 17,00 horas. Al acabar se servirá una chocolatada. Es imprescindible reservar la plaza.