Revilla y la televisión, una simbiosis

La última aparición de Miguel Ángel Revilla en ‘En mi casa o en la tuya’ (16 de marzo, Telecinco) alcanzó un 18% de audiencia, esto es, 2.734.000 espectadores se engancharon al sincrético episodio que protagonizó el presidente. Revilla contó anécdotas políticas y personales –por ejemplo, que a Lionel Jospin le descubrió el Bejes-Tresviso–, promocionó el Año Lebaniego y comentó sobre asuntos como el desmesurado gasto militar mundial o el "botarate" de Kim Jong Un. "Fuimos el programa líder de la noche del miércoles y es el tercer mejor dato de la tercera temporada (solo superado por David Bisbal y Joaquín), por lo que sí es muy buen dato de audiencia para nosotros", indican desde Proamagna, productora del programa. Revilla es el único que ha repetido en el espacio de Bertín Osborne. En su primera aparición acaparó la atención de cuatro millones de telespectadores.

Concita interés. Su presencia en el programa se nota en las curvas de audiencia

Revilla funciona en televisión, sube la audiencia. "Sí, funciona muy bien, Revilla es capaz de concitar interés. Su presencia en el programa se percibe en las curvas de audiencia, también genera mucho movimiento en Twitter". Habla Iñaki López, periodista y conductor de ‘La Sexta Noche’, a donde Revilla acude cada dos o tres meses para comentar asuntos de actualidad económica, social o política.

López le conoce desde que trabajaba en ETB. De ese periodo y del vivido al calor de los focos de ‘La Sexta Noche’, guarda una colección de anécdotas. Grabando en Cantabria para el programa de Atresmedia, el equipo tuvo que desplazarse desde Polaciones, localidad natal de Revilla, hasta la costa. "Paramos en todos los bares de carretera, en los pueblos, y en todos entraba y llamaba a la gente por su nombre". La cercanía y la naturalidad, dice López, son valiosas virtudes mediáticas. "Sí, Revilla tiene la capacidad de hacerse el rey de la fiesta".

López señala más rasgos efectivos: "Es un gran comunicador, maneja el lenguaje y es capaz de transmitir y reducir conceptos de economía. Es organizado y aprovecha bien el tiempo (de intervención). Y sabe conjugarlo con anécdotas. Tiene gracia, es ocurrente [...]. Es un vendaval, es visceral, tiene mucha energía".

Vende Cantabria con mucha habilidad. Es buen vendedor. Podría vender crecepelo en Arkansas

Revilla goza de popularidad cuando pocos políticos la tienen. A favor de esta conexión con el público español juega su pertenencia a un partido pequeño, local. Así lo interpreta también López. "Si Revilla fuera del PSOE o del PP, la percepción sería distinta".

El periodista cántabro Javier Gómez Santander le conoció en ‘Al rojo vivo’. Coincide en que el líder máximo del PRC parte de una situación más cómoda para ser ‘mainstream’: "La ausencia de responsabilidad política nacional es clave. El PRC no va a tener que negociar nada (con Rajoy, en el Congreso, Senado) después". Para el periodista, que ahora escribe la serie ‘La casa de papel’ (Antena 3), las fortalezas mediáticas de Revilla pasan por su capacidad para transmitir, su claridad, y su sintonía con el "cabreo" general actual. "Lo que dice Revilla lo piensa mucha gente".

Gomez Santander convirtió al presidente en un personaje de su novela ‘El crimen del vendedor de tricotosas’. "Lo aceptó con humor". Cuenta el periodista que, incluso, le felicitó en directo y por sorpresa en una entrevista radiofónica que le hicieron para promocionar el libro. "Eso me gusta, es accesible".

Al mismo tiempo, Gómez Santander entiende que hay dos Revillas: el de puertas para fuera –el que se sienta en los platós de las televisiones generalistas–, y el de puertas para dentro, el que está más pegado a lo que pasa en Cantabria. "Yo creo que ese se parece más a la realidad".

En los platós

En los últimos meses, el presidente es un ser ubicuo en términos televisivos. Lleva su discurso misceláneo y los detalles de su carrera política a programas de Atremedia, Mediaset, TVE. Una semana después de comer cocido y rememorar con Bertín su exitoso ‘hit’ de la boda de los Príncipes de Asturias, Revilla participó en el nuevo espacio de humor de José Mota, ‘El Acabose’ (allí mantuvo el dato de audiencia del programa, en concreto cosechó un 10,2%). Con Mota, incluso se atrevió a interpretar un sketch vestido de ¿guarda forestal? El presidente se presta a colaboraciones de todo tipo, pero quizá su papel más continuado sea el de comentarista de la actualidad, algo que practica en espacios como ‘El programa de Ana Rosa’ o ‘La Sexta Noche’.

Su presencia en televisión se enmarca dentro de la técnica denominada Relaciones Públicas

Desde el "Cantabria me pone" que espetó en el Debate sobre el estado de las Autonomías en 2005, Revilla fue descubriéndose como estrella mediática. En 2007, Buenafuente le ofreció una sección fija, y Revilla ya nunca abandonó los platós. Desde entonces, ha colaborado o acudido como invitado a ‘La Noria’, ‘Las mañanas de Cuatro’, ‘Un tiempo nuevo’, ‘El Hormiguero’, ‘Al rojo vivo’, ‘Viajando con Chester’ o ‘Dos días y una noche’.

Más allá de calibrar la ‘locura’ de Trump o hablar de energías renovables, mete una cuña en casi todos los programas: Cantabria y sus quesos, y sus anchoas, y sus playas, y el Año Jubilar. Confirma Iñaki López que "siempre pide hablar de Cantabria. Es mi invitado y me parece bien". Si la apología autonómica de Revilla se tradujera en cuñas publicitarias, dice López, divertido, que "Turismo no tendría presupuesto para pagarlas". Gómez Santander también reconoce su capacidad: "Vende Cantabria con mucha habilidad. Es buen vendedor. Revilla podría estar vendiendo clavos o crecepelo en un pueblo de Arkansas".

Revilla no cobra por ir a la TV, pero tiene su tasa: hablar de Cantabria. "Turismo no tendría presupuesto para pagar estas cuñas"

¿Pero es una campaña exitosa en términos reales? Para empezar, el profesor e investigador de la Universidad de Cantabria Ángel Herrero, experto en Marketing, enmarca la frenética promoción de Revilla en el ámbito de las relaciones públicas, "que genera un efecto positivo en la sociedad respecto a una marca, pero sin tener un objetivo estrictamente comercial". En el último programa de Bertín Osborne, Revilla se centró en promocionar el Año Jubilar. ¿Podría esto atraer turismo extra? Responde Herrero: "Su aparición puede tener un impacto positivo en la marca ‘Cantabria Infinita’ y en la promoción del Año Jubilar Lebaniego 2017, que puede concretarse en una mayor atracción de turistas. Por un lado, se trata de un espacio que se emite en horario de alta audiencia, por lo que llega a muchísimas personas. Por otro, en el programa dedicado al Año Jubilar parte importante del contenido se centró en imágenes, recursos turísticos y productos tradicionales de Liébana. En consecuencia, se trata de una exposición televisiva con un impacto importante en términos de ‘marca de territorio’, y que hubiera sido muy costosa en caso de hacerse a través de publicidad convencional".

¿Hace Revilla ‘marca de territorio’? Contribuye a su difusión, pero, razona Herrero, "no es tan claro el efecto sobre las asociaciones de marca, ya que en ocasiones las referencias a la región son limitadas o se circunscriben a dimensiones específicas de la ‘marca territorio’, como el turismo y la gastronomía. Además, puede haber un efecto de saturación que haga que las apariciones del presidente en los medios puedan perder efectividad. Lo ideal sería diseñar una estrategia integral de marca de territorio, que incorpore todos los sectores de actividad y con desarrollo a largo plazo, de modo que las apariciones del presidente sean coherentes con la misma".

Es muy particular. Es capaz de llegar a un espectro con diferentes tendencias. Sabe jugar

Jesús Cintora conoce a Revilla desde hace años. Ha compartido con él aventura mediática y viajes por Cantabria. Cintora no cree que las repetidas apariciones de Revilla vayan a quemar la imagen del regionalista, o vayan a aburrir al público. "Por ahora no. Revilla da grandes índices de audiencia. No está exento de eso [sobreexposición], pero tiene a favor que, por tener una edad, dice lo que quiere".

Le reconoce más atributos: cercanía, "capacidad para llegar al otro", la mezcla efectiva de análisis y anécdota... El éxito, dice el periodista, le ha permitido conectar con un público más amplio, joven incluso. Cintora, que presenta ahora su libro ‘Conspiraciones’ (Espasa), le resume como un tipo "particular, capaz de llegar a un espectro con diferentes tendencias. Sabe jugar". El mismo Revilla ha reconocido que lo suyo con la TV es simbiosis: él obtiene rédito político, popularidad y el programa gana audiencia. "Claro que hay interés político. A Revilla también le viene bien", concede Cintora.