El bajo caudal de los ríos lastra el inicio de la campaña salmonera de Cantabria

El comienzo de la campaña salmonera en Cantabria, que arrancó el pasado día 23 de abril, se ha visto lastrado por el preocupante estado de los ríos de la región, donde apenas se están pescando las peores cifras del presente siglo. "No hay agua, no hay salmones", hablan resignados los pescadores, que están empezando a dejarse la mayor de sus virtudes, la paciencia, en las riberas cántabras.

El bajo, bajísimo, caudal de los ríos está jugando este año una mala pasada a los amantes de la pesca deportiva, que en los primeros diez días de la temporada solo han sido capaces de sacar cinco salmones del agua, una cifra pírrica, ridícula, comparada con los años anteriores. Según las cuentas que ha echado del jefe del Servicio de Conservación de la Naturaleza, Ángel Serdio, en lo que va de campaña se han capturado dos piezas en el Asón, otras dos en el Pas y una en el Deva. El ‘campanu’ del Nansa está todavía por salir.

"No son cifras normales", reconoce Serdio, que repasando la historia más reciente (el siglo actual) no ha encontrado números peores. "El año pasado, a estas alturas, se habían pescado 16 salmones en el Asón, 17 en el Pas, tres en el Nansa y dos en el Deva" que hacían un total de 38 frente a los cinco capturados en la campaña actual.

Igual lo que voy a decir no gusta a los hosteleros, pero sería bueno que empezara a llover"

"No recuerdo un inicio de temporada tan malo", admite el jefe del Servicio de Conservación de la Naturaleza, que avanza que si las cosas no mejoran de aquí a unos días "tendremos que empezar a pensar en tomar medidas". Serdio no descarta una clausura prematura de la temporada, el cierre de algún río a la pesca del salmón o la restricción de algunos cebos. Cualquier cosa antes que exponer la seguridad de los ríos y sus peces dejándolos, a tan raso caudal, en manos de la pesca furtiva o, peor aún, de los depredadores, para los que los salmones son presa fácil concentrados en las pozas.

"Si las cosas no cambian, algo tendremos que hacer", asume Serdio. "Porque estamos a primeros de mayo y los ríos están como si fuera agosto". Secos por culpa de una primavera rácana con la lluvia.

Invocación

"Igual lo que voy a decir no le gusta a los hosteleros, y lo comprendo, pero sería bueno que empezara a llover porque esta sequía está afectando gravemente a los ríos", asegura. "Bueno, y no solo a los ríos. La temporada de incendios ha sido larga, el pantano del Ebro tiene los niveles bajo mínimos...".

El jefe del Servicio de Conservación de la Naturaleza dibuja un panorama "complicado" considerando que las previsiones meteorológicas "no son alentadoras" al menos a medio plazo. De ahí que su departamento haya empezado a plantearse ya la posibilidad de adoptar una serie de medidas que podrían alterar notablemente no solo el calendario de la campaña salmonera sino también a la temporada de la trucha, que se abrirá el día 14 de mayo.

Ha habido campañas muy malas, pero como esta yo recuerdo pocas"

"Nosotros no realizamos un seguimiento específico de la trucha, pero por lo que nos dicen los guardas y los propios pescadores, la situación es la misma o incluso peor", advierte Serdio, que, como ellos, invoca a la lluvia. "Sería bueno que descargue un poco porque los ríos no traen agua, y si no traen agua no traen peces", dice Elías Setién, guarda del Pas. Allí solamente se han capturado dos salmones desde el 23 de abril. Es el peor registro en muchos años. "Ha habido campañas muy malas, pero como esta yo recuerdo pocas", reconoce abiertamente el agente, que, antes de emitir un juicio, sugiere "esperar a ver si vienen un par de riadas en condiciones" que eleven el caudal de las cuencas regionales, desencueven a los salmones y animen a los pescadores a sacar las cañas del ropero.

"Siguen viniendo todas las mañanas", explica Setién. "Pero se marchan antes de comer y la mayoría ya no vuelve por la tarde" porque el Pas está tan vacío como todos los demás. "Es que aquí no se ven salmones. ¿Qué podrá haber? ¿Media docena? Ni se ven salmones ni se ven truchas. Pero no solo aquí, en el Pas. Es que no se ven ni en los más trucheros. Pregunte en el Saja, o en el Besaya, o en el Pisueña...". No es necesario. Tampoco hay agua allí.