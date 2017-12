El PP advierte de que unirse a una asociación política supone la pérdida inmediata de la condición de afiliado El partido, que anuncia la próxima expulsión de Joaquín Solanas, lanza su aviso a los integrantes de Lealtad Popular el mismo día que presentan públicamente su condición de asociación PILAR CHATO Santander Viernes, 29 diciembre 2017, 14:13

La reacción del PP ha sido casi simultánea, y mientras los miembros de su sector crítico -Lealtad Popular- presentaban públicamente su constitución formal como asociación de carácter político, la Ejecutiva de María José Sáenz de Buruaga advertía de que «unirse a una agrupación política supone la pérdida inmediata de la condición de afiliado». Y como prueba de ello recordaba la expulsión del exdiputado Carlos Bedia y que Joaquín Solanas, exdirectorgeneral de Cultura, tiene abierto un expediente disciplinario por su actuación al frente de Lealtad Popular.

La secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta, ha explicado que el artículo 11 de los estatutos del partido establece como causa de la pérdida de la condición de afiliado «promover la afiliación a otro partido o asociación política o afiliarse». En este supuesto, la declaración de la perdida de la condición de afiliado se produce de manera inmediata, desde el mismo momento en que acontecen los hechos.

Por lo tanto, el Comité Ejecutivo Regional declarará en su próxima reunión la pérdida de la condición de afiliado de Joaquín Solanas y de todos los miembros del Partido Popular que se unan a la nueva asociación.

González Revuelta ha hecho hincapié en que ni Bedia ni Solanas pueden arrogarse la representación del PP y ha explicado que en el caso del exdiputado la resolución de expulsión, acordada por el Comité Regional de Derechos y Garantías, tiene carácter ejecutivo y no se ha suspendido por el hecho de que haya recurrido. Además, ha avisado de que el partido no va a consentir que nadie use su imagen corporativa. El PP no ofrece casos concretos, pero el día de la Comida de Navidad organizada por los críticos del PP, se utilizó el himno oficial de los populares.

La secretaria autonómica ha afirmado que la constitución de esta asociación «es un episodio más, pero no el último, de una estrategia de acoso y derribo de quienes no han aceptado el resultado del último congreso del PP». El enfrentamiento entre el equipo de María José Sáenz de Buruaga, tras su elección como presidenta, y el sector de afines al exlíder del PP., Ignacio Diego, lejos de cesar ha ido reforzandose. Primero con causas abiertas en los juzgados, alguna de las cuales aún está pendiente, y ahora con la constitución formal de Lealtad Popular como asociación política, que no descarta presentarse a las próximas elecciones regiojnales. Una asociación a la que han apararecido vinculados destacados cargos del Gobierno de Diego y diputados y exdiputados.