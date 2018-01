«El ‘Brexit’ va a generar necesidades de transporte», dicen en el puerto de Cork

«La competición no ha acabado», según el consejero de Turismo vasco

Al consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, Alfredo Retortillo, le preguntaron por la nueva ruta en una entrevista en Radio Euskadi. Básicamente, por el hecho de que la conexión se haya cerrado en Cantabria y no en Bilbao –El Correo tituló ayer ‘Santander arrebata a Vizcaya la ruta del ferri al puerto irlandés de Cork’–. En su respuesta, recogida por Europa Press, Retortillo aseguró que «la competición no ha acabado». Según dijo, aunque lleguen a Cantabria, «los turistas se mueven» y puede ser «que acaben disfrutando de los recursos turísticos de Euskadi». «No es necesariamente una mala noticia, en el sentido de que las entradas a Euskadi no se producen solamente por el acceso directo a Euskadi», recalcó. En este sentido, se refirió también al turismo de autocaravanas, y aseguró que su comunidad autónoma «tiene capacidad para atraer turistas de todo tipo», a la vez que reconoció la necesidad de hacer «una apuesta más fuerte» por los que optan por viajar en este tipo de vehículos.