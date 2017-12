Carrancio condiciona su apoyo a las cuentas regionales a una bajada de impuestos El diputado propone que el impuesto de Transmisiones se mantenga al 8%, reducir el gravamen al 1% en donaciones y recuperar los derechos de los funcionarios DM Viernes, 1 diciembre 2017, 15:16

El exdiputado de Ciudadanos, Juan Ramón Carrancio, ha afirmado que si no se aceptan las enmiendas parciales que presentará al proyecto de Ley de Presupuestos de Cantabria para 2018 y que contemplan medidas encaminadas a alguna bajada de impuestos, votará en contra del documento. «No me gusta la subida de los impuestos, sobre todo cuando afecta mayormente a las clases medias», ha destacado Carrancio en rueda de prensa.

Así, en materia de fiscalidad, Carrancio propone que en el impuesto de Transmisiones de Bienes Inmuebles se mantenga el tipo impositivo al 8%, en lugar del 10% que plantea el Gobierno regional, para rentas declaradas que no superen los 30.000 euros. Esta iniciativa afecta a las viviendas de segunda mano de menos de 300.000 euros.

Carrancio también reclama reducir el gravamen al 1% en las donaciones entre cónyuges, descendientes, adoptados y tutorizados hasta 50.000 euros, frente al 6 % que pretende fijar el Gobierno regional.

Y, en el caso del impuesto de sucesiones, pide aumentar la bonificación del 100% hasta el límite de los que perciban 100.000 euros de herencia, frente al limite de 60.000 euros que proyecta el Ejecutivo.

Leer más El Presupuesto de Cantabria para 2018 supera las enmiendas a la totalidad

Para Carrancio, por la «vía del compromiso» y no a través de enmiendas, es «innegociable» que se recuperen los derechos de los funcionarios perdidos desde el año 2012.

El otro compromiso, en el que Carrancio cree que ya se están haciendo avances, pasa por la puesta en marcha de una unidad especializada en fibromialgia en el Hospital Marqués de Valdecilla o la implementación de un protocolo para su diagnóstico, en coordinación con la Asociación Campaña de Enfermos de Fibromialgia.

Carrancio ha afirmado que aunque en 2017 ha habido algún compromiso que el Gobierno no ha cumplido, «la realidad es que la inmensa mayoría de sus compromisos los cumplieron», por lo que cree que en 2018 también cumplirán con los acuerdos que han alcanzado.

Preguntado por las declaraciones del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en las que afirma que sí considera que Carrancio es un «tránsfuga», éste ha opinado que «el presidente tiene un error de concepto». «Yo no me he movido de mi grupo parlamentario (el mixto), otra cosa es que me haya ido del partido (Ciudadanos)», ha añadido Carrancio, quien considera que cuando se cita al grupo mixto él también está citado.

Carrancio aprecia una «estrategia muy clara» en los grupos de la oposición que quieren «devolver» el presupuesto porque «su prioridad es su partido, no Cantabria», ya que, según este diputado, la comunidad autónoma necesita que los presupuestos se aprueben cuanto antes.

Otras demandas

Carrancio solicita también la ejecución del proyecto de reforma integral de la carretera, de 2,3 kilómetros de distancia, desde el cruce de Labarces al barrio de La Florida, en Valdáliga; y acometer la mejora de la carretera de La Montaña en el año 2018 y finalizar el Paseo del Niño en concreto falta el tramo entre las vías del tren y La Lechera, en Torrelavega.

Además, Carrancio ha propuesto varias actuaciones en diferentes municipios, tales como instalar un ascensor para personas discapacitados en el colegio Fernández de los Ríos, en El Astillero; el asfaltado perimetral con ampliación del aparcamiento y mejora del parque infantil del colegio público de Guriezo e iniciar el proceso para garantizar la protección integral del Palacio de Chiloeches, en Santoña.

En el ámbito de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, la petición de Juan Ramón Carrancio se ha centrado en que Suelo Industrial de Cantabria (SICAN) inicie los trámites y estudio de las necesidades para crear un nuevo polígono industrial en la zona de Reinosa y Campoo de Enmedio.

Dotar con 100.000 euros más la partida para ejecutar la reforma del matadero de Torrelavega e incrementar en 100.000 euros más el dinero para luchar contra la vespa velutina son las propuestas presentadas por el diputado regional ante la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación.

En cuanto a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, el diputado regional pide un suplemento de 120.000 euros más a los dos millones de euros existentes incrementar para el programa de los bancos de libros para los estudiantes de enseñanza obligatoria para avanzar en la progresiva gratuidad de los libros de texto.