Carrancio: «No soy un tránsfuga» Javier Cotera El exdiputado de Cs espera que Félix Alvarez y Rubén Gómez asistan a la reunión del lunes sobre el presupuesto «por responsabilidad» DM . Santander Sábado, 25 noviembre 2017, 13:56

El diputado Juan Ramón Carrancio, exparlamentario de Ciudadanos (Cs) que se mantiene en el Grupo Mixto, considera que el informe de los servicios jurídicos del Parlamento «demuestra» que «no es un tránsfuga», y espera, «por responsabilidad», que Félix Álvarez y Rubén Gómez, diputados nacional y regional de Cs, asistan a la reunión del lunes, día 27 de noviembre, con PRC y PSOE para analizar los presupuestos regionales de 2018.

«No soy un tránsfuga», sostiene Carrancio, quien considera que «esta acusación forma parte de la campaña de intento de desprestigio de la oposición, más preocupada en sus enfrentamientos internos -dice- que en trabajar por los cántabros».

«Un informe de los servicios jurídicos del Parlamento de Cantabria me mantiene en el Grupo Mixto. Lo lamentable es que me haya tenido que ir del partido al que pertenecía por la campaña de persecución de Ciudadanos, apoyada desde la Ejecutiva nacional que nunca realizó ninguna investigación sobre la acusación del acta falsa de la reunión de campaña», añade.

Desde su punto de vista «cuando alguien no se pliega a los manejos políticos que para nada interesan a los cántabros lo llaman tránsfuga».

En una nota de prensa en la que se refiere a Féliz Álvarez y Rubén Gómez como «Felisuco y su escudero y diputado número 14 del PP», Carrancio opina que, «en el caso de no acudir» a la reunión del lunes sobre los presupuestos, a la que están convocados los dos diputados del Grupo Mixto, «demostrarán que no respetan ni les interesan los cántabros y que solo persigue beneficios políticos y posibles votos, igual que el PP», dice.

«Parece ser que en lugar de trabajar para presentar enmiendas y propuestas que mejoren los presupuestos y den soluciones a los problemas de los cántabros y mejoren sus servicios, Ciudadanos se ha dedicado a realizar campañas para intentar desprestigiar a ciertas personas y a conspirar para hacerse con un control del partido que no tenía, ni Felisuco ni su escudero porque los afiliados no les querían ni confiaban en ellos», sostiene el exdiputado de Cs.

Carrancio añade que lo importante a la hora de negociar el documento económico son las enmiendas y propuestas que se presentan en beneficio de los cántabros «y no desde qué grupo parlamentario provienen».

Igualmente, reprocha a Rubén Gómez que «alardea de trabajar en el Parlamento cuando la mayoría de las proposiciones no de ley que presentó se las redactaron afiliados del partido, copiaba las de otras comunidades y en ocasiones se le olvidaba sustituir el nombre de la comunidad a la que se refería o registraba las que le enviaba el partido».

Además, añade que Félix Álvarez, «a pesar de no ser el portavoz parlamentario de Cs, lleva la iniciativa en la negociación de los presupuestos», lo que a su entender, «vuelve a demostrar el escaso trabajo de Gómez».

Carrancio «espera que dada la sumisión de 'Felisuco' y el diputado número 14 al PP, los populares no les ordenen que no asistan a una reunión tan importante». Gómez por su parte ha adelantado que no piensa sentarse a la mesa con un tránsfuga.