Carrancio denuncia «persecución política» por parte de Ciudadanos y amenaza con acciones penales Carrancio, a la izquierda, junto a su abogado / María Gil Lastra El ahora diputado del Grupo Mixto dice que Cs obró en su contra y en la de otros compañeros para facilitar que se mantuviera a Félix Álvarez como portavoz en Cantabria PILAR CHATO y EFE Santander Jueves, 9 noviembre 2017, 18:31

El diputado regional (ex de Ciudadanos) Juan Ramón Carrancio sigue en el ojo mediático. A su posible papel decisivo en la aprobación de los presupuestos regionales -su voto bastaría al bipartito para sacar adelante las cuentas de 2018- se suma de nuevo la polémica con su antiguo partido, Ciudadanos, y el tono ha subido hasta tal punto que ha anunciado posibles acciones legales contra esta formación, a la que acusa de emprender una «persecución política» y una campaña de «desprestigio» en su contra y de otros compañeros para evitar que se presentaran a las primarias.

Después ha matizado el alcance penal de su amenaza. Aunque Carrancio cree que desde Ciudadanos se «ha manipulado» en este tema, luego ha reconocido que no tiene claro que vaya a iniciar un proceso en contra de este partido. Sus palabras se producen un día después de conocerse que el juzgado ha rechazado definitivamente la denuncia del abogado Luis Miguel Pérez Espadas contra él por una supuesta acta falsificada, y justo el mismo día que el diputado nacional y portavoz de Ciudadanos Cantabria, Félix Álvarez, ha asegurado que su partido no respaldará los presupuestos regionales si estos incluyen una subida de impuestos o se negocian con un «tránsfuga», en alusión a Carrancio.

Ver más Félix Álvarez se desvincula del abogado que denunció a Carrancio por un acta falsa

De ahí la respuesta del diputado del Grupo Mixto, que ha insistido en que interpondrá toda acción que tenga «visos de prosperar» y que para actuar penalmente lo tiene que «ver muy claro». «A mí me gustaría, pero, sinceramente, no creo que se dé el caso», ha comentado. Su abogado Roberto Morales también analizará posibles acciones legales.

El diputado sostiene que Cs obró en su contra y de otros compañeros para facilitar que se mantuviera en el cargo el portavoz en Cantabria, Félix Álvarez, y ha calificado al parlamentario regional Rubén Gómez como su «escudero».

El diputado ha advertido de que Cs, o al menos personas de este partido, «no han sido ajenos» a este proceso, y ha denunciado que la «persecución» empezó cuando se filtró a un medio regional «y desde el partido» que el portavoz en Cantabria, Félix Álvarez, iba a ser el líder regional de la formación. «En el mismo medio y el mismo día y en la misma página se filtra la supuesta falsificación del acta», ha manifestado, y ha añadido que en días posteriores desde el partido se avanzó que se investigaría el asunto, algo que nunca se llevó a cabo porque «quizás no interesaba que se supiera la verdad».

En un principio la denuncia solo se dirigió contra David González y Juan Ramón Carrancio, como firmantes del acta, y después se incluyó al delegado Territorial, Jesús Calleja, y al abogado Roberto Morales. El diputado ha criticado que después hubo otras filtraciones «desde dentro del partido» para seguir acusando a estas personas de haber delinquido. Sus palabras apuntan varias veces a Félix Álvarez que, según él, llegó a declarar públicamente que había «indicios más que suficientes para poder asegurar que el acta era falsa».

Carrancio ha recordado que él prácticamente dobló en votos a Álvarez y Rubén Gómez en las elecciones internas, y que por eso hubo «indignación» cuando desde Madrid «se decide imponer a los afiliados de Cantabria a este señor como líder». «Tenemos claro que todo es una maniobra política para apartarnos con malas artes, ya que por los métodos democráticos veían que era imposible. Por ello han puesto en marcha una campaña de desprestigio personal y político que aún mantienen a día de hoy», ha resumido.

Desprestigio que centra en el hecho de que no cesan de calificarle «de tránsfuga», algo que, a su juicio, revela «una ignorancia preocupante de la ley». En este sentido, recuerda que el informe de los servicios jurídicos del Parlamento de Cantabria dejó claro que «no soy un tránsfuga». A su juicio, «quien ha practicado transfuguismo es Ciudadanos, al menos en lo que tiene que ver con su alarmante deriva hacia la derecha del espectro político».

Presupuestos de Cantabria

Su posible apoyo a los presupuestos ha vuelto a ser parte de las preguntas al diputado. Su voto se perfila decisivo si el bipartito no cierra otros pactos. Y una vez más ha insistido en que no conoce el proyecto de los presupuestos y que no se ha sentado a negociar con PRC y PSOE. Eso sí, ha dejado claro que si las subidas de impuestos que se han adelantando en prensa son realmente así no podría apoyarlos porque deberían retocarse a la baja.