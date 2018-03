Dimite el gerente de la Fundación Valdecilla Imagen de Arhico de cuando Ruiz Sisniega tomó posesión como director geneal en 2009 / DM Joaquín Ruiz Sisniega se marcha después de que los tribunales le obliguen a devolver 45.000 euros por compatibilizar una pensión total con su sueldo en el Gobierno al considerar que es «incompatible» ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Jueves, 29 marzo 2018, 16:08

El gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, Joaquín Ruiz Sisniega, ha presentado esta mañana su dimisión ante la consejera de Sanidad, María Luisa Real, tras conocer el fallo de una sentencia que declara «incompatible» el cobro de su sueldo como alto cargo del Gobierno de Cantabria con la pensión permanente total que tenía reconocida a consecuencia de una enfermedad. La sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) le obliga además a devolver 45.667 euros por la pensión percibida desde el 31 de agosto de 2015 hasta el 31 de octubre de 2017. Aunque inicialmente contaba con el visto bueno de la Seguridad Social, tras un proceso de revisión se ha considerado ahora inadecuado.

La salida de Ruiz Sisniega llegó forzada por una conversación del presidente Miguel Ángel Revilla y la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos con la responsable de Sanidad, de quien depende orgánicamente el cargo. Los máximos responsable del Gobierno reclamaron su dimisión , según fuentes conocedoras, para evitar que el caso les pueda salpicar. Ante estos hechos, el gerente de la Fundación Valdecilla lo ha comunicado primero por teléfono y, posteriormente, a través de un escrito en el que destaca la absoluta «legalidad» y «regularidad» de su comportamiento y anuncia su adiós para que no haya «ninguna duda».

Ruiz Sisniega, licenciado en medicina veterinaria y especialista en reproducción animal, fue entre 2009 y 2011 director general de Administración local, trabajo por el que consiguió la incapacidad permanente absoluta, y anteriormente responsable de la Sociedad Cooperativa Mosaga-Rio Miera-Valle Aras. El suyo es el segundo cese que se produce en este departamento tras la marcha de Estela Goicoechea, directora del Observatorio de Salud Pública de Cantabria, órgano vinculado también a la Fundación Marqués de Valdecilla, por mentir en su currículum.

Los hechos que han provocado la marcha de Ruiz Sisniega se remontan al 31 de agosto de 2015 cuando toma posesión como director de la Fundación Valdecilla, un puesto por el que cobra 61.794 euros –la misma cantidad que un director general–. Él tenía una incapacidad permanente total concedida desde mayo de 2014 como gestor de la Dirección General de Administración Local, cuyos viajes constantes y diarios por los 102 municipios le afectaban a la enfermedad que padece desde hace años. El mismo día que el asume sus nuevas funciones informa mediante un escrito al Servicio de Control de Pensiones. La subdirectora provincial, Arsenia Suárez, le remite un escrito dos días más tarde (2 de septiembre) en el que «da por cumplida la obligación» de comunicar a la entidad su actividad laboral.

Ante su nuevo desempeño profesional la Seguridad Social le retira un complemento del 20% de la pensión que estaba cobrando a efectos del 1 de septiembre al «ser incompatible con la realización de cualquier otra actividad por cuenta ajena o propia», pero le mantiene el 80% restante de la prestación por incapacidad. Entonces le reclaman 17 euros por el cobro de ese 20% extra por el día que toma posesión que Ruiz Sisniega devuelve inmediatamente.

Un mes más tarde, en octubre, Ruiz Sisniega declara su pensión de incapacidad de 18.339 euros anuales en la declaración de Bienes y Derechos Patrimoniales y Actividades e Intereses de Altos Cargos en la Inspección General de Servicios de la Consejería de Presidencia. El inspector general, Ramiro L. Bedia. certifica el 4 de noviembre que «no se aprecia la infracción ni defecto de forma alguno».

En septiembre de 2016, después de casi un año compatibilizando los dos sueldos con conocimiento de todas las administraciones, la Seguridad Social decidió iniciar un expediente de revisión y le pide que se reintegre la prestación recibida al considerar que sus funciones como gerente de la Fundación no se diferencia de las que ocupaba como director general de Administración Local. Como no puede volver sobre sus propios pasos al no haber suspendido la pensión de forma automática, la Seguridad Social se ve obligada a acudir a la vía de los tribunales e interpone una denuncia contra Ruiz Sisniega.

En este proceso, el alto cargo socialista alegó que su puesto «no sólo es diferente» sino que como director de Administración Local esta obligado a hacer viajes constantes y diarios por los 102 municipios y las 400 juntas vecinales de Cantabria lo que hacía incompatible con las consecuencias de su dolencia crónica. Mientras que en su nuevo puesto, el desarrollo de su trabajo lo puede realizar sin dificultad.

Sin embargo, el juzgado de los social nº5 declaró en noviembre del año pasado la incompatibilidad y decretó la suspensión de la pensión, que el gerente de la Fundación Valdecilla dejó de cobrar desde ese mismo momento, aunque recurrió la sentencia. El magistrado considera que el trabajo que desempaña «tiene funciones coincidentes» como gestor con el que tenía cuando consiguió la prestación.

Una decisión que Ruiz Sisniega recurrió y que ahora ha sido ratificada por la Sala de lo Social. La sentencia, que el miércoles se entregó a las partes, ratifica que «de modo alguno se puede aceptar que se esté ante profesiones distintas cuando se mantiene una idéntica categoría profesional». Incluso, que las funciones concretas que desarrolla el trabajador sean distintas a las realizadas en el momento que fue declarado en situación de invalidez permanente, no cambia el estado de cosas descrito. Según los magistrados, «se está en supuesto en que en el que el trabajador desarrolla, a pleno rendimiento y sin diferencia alguna respecto del contenido esencial de su empleo». Por lo tanto, no ha lugar a cobrar una renta sustitutoria de los salarios dejados a percibir.

Ahora Ruiz Sisniega, que acaba de abandonar su cargo, tendrá que devolver 45.667 euros por la pensión percibida durante los dos años que compatibilizó las dos sueldos. Desde su entorno defienden «su honorabilidad» y explican que «en todo momento» tramitó «todos los papeles en regla».