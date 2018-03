«Haría falta licencia para tener perro»

Su profesión es «muy vocacional», aseguran las dos veterinarias Raquel López Magaldi (1982, Santander) y Verónica Ruiz Soto (1976, Santander) que imparten el programa ‘Educando a mi dueño’ en quince centros educativos y que llegará a más de mil alumnos. Explican que muchos clientes de la clínica piensan que «por amar a los animales tenemos que dar los tratamientos gratis» o si muere el animal «no pagan la intervención quirúrgica». Estos ejemplos sirven para ilustrar la falta de concienciación sobre «la responsabilidad que implica tener una mascota».

–¿Cuál es el mensaje principal de este programa?

– En las charlas en los colegios hacemos hincapié en que las mascotas son seres vivos y no un regalo de Reyes que se puede cambiar cuando se le gasten las pilas. Una mascota es para siempre, hay que respetarlo y tratarlo como un miembro más de la familia. Estar a cargo de un animal supone una responsabilidad e insistimos en el respeto en general hacia los seres vivos, hacia el medio ambiente y hacia otras personas a las que no le gusten los animales, por eso la importancia de educar a las mascotas para que no molesten a otros.

–¿Les preocupa la tasa de abandono de animales en la región?

–El abandono tiene picos, dos meses después de Navidades y en verano es cuando crece la tasa. Coincide con el momento en el que un perro deja de ser un cachorro y ocupa más espacio y el verano, cuando es difícil incluirle en las vacaciones. En parte, España es muy restrictiva con la incorporación de las mascotas en espacios públicos como la playa, restaurantes o transporte, que lo dificulta. Esperamos concienciar a los niños para que después trasladar el mensaje a los adultos.

–¿La mascota se convierte en un estorbo y se libran de ella?

– Es frecuente que se suelte en el monte, se meta en bolsas que van al río o a la basura. También los abandonan en la puerta de una clínica veterinaria, como esta semana pasada, cuando nos dejaron un cachorro de mastín de dos meses. Estaba muy enfermo, pero hemos conseguido sacarlo adelante tras su hospitalización. Ahora buscamos un hogar para ‘Thor’, que es muy bueno y muy listo. Le hemos educado, ya no hace pis en casa.

–¿Son frecuentes estos casos?

– Es frecuente que la gente te pase la pelota y no se haga responsable. Por eso, el programa ‘Educando a mi dueño’ insiste en que antes de adquirir un animal, se asesoren y se informen acerca de cuáles serán las necesidades de la mascota.

–¿Hay muchos mitos que derribar en el cuidado de los perros?

– Sin ir más lejos, pensar que es bueno darle un hueso para morder a un perro es un mito que esperamos pase al olvido. Les atasca los intestinos y puede agravarse tanto la situación, que sea necesario la intervención quirúrgica. En las charlas, mostramos a los alumnos una radiografía donde se ve un hueso obstruyendo el interior de un perro. Con un recurso gráfico se queda fijado muy bien el mensaje.

–¿Qué opinan de los perros potencialmente peligrosos?

–Es otra de las claves de las charlas en los colegios. Explicamos que no existen Razas Potencialmente Peligrosas (PPP) sino dueños potencialmente peligrosos. El carácter de un perro está determinado por su educación y aprenden lo que les enseñe su dueño, si este les enseña a ser agresivo, lo será. ¿Cómo se explica que el bóxer sea considerado PPP en Cantabria, pero no en Madrid? ¿ Por qué un pastor alemán no es PPP si tiene la misma musculatura y potencia de mandíbula que el bóxer? Los perros son animales que pueden tener reacciones que no podemos controlar. Estamos muy a favor de los cursos de adiestramiento y de que tendría que existir una licencia para tener perro.

–¿En Cantabria, la gente es cívica en la convivencia con el perro?

–No en términos generales, poca gente está concienciada con recoger las cacas por la calle, y eso que son un foco de infecciones, parásitos y enfermedades. Hay poca concienciación. Hacemos hincapié en la importancia de la medicina preventiva para evitar que los animales transmitan enfermedades. El veterinario no solo cuida la salud de los animales, también protegemos la salud de las personas. Muchos problemas de manejo por parte del dueño son el origen de una enfermedad. En las charlas insistimos en dar desparasitadores para limpiar por dentro al animal.

–¿En la gestión de los animales, es una utopía el Sacrificio Cero?

–Estamos decepcionadas con el borrador del anteproyecto de ley animal que no incluye el Sacrificio Cero. Si en Madrid se ha alcanzado acuerdo al respecto del Sacrificio Cero ¿por qué Cantabria va a ser menos? La mesa para la redacción de este documento no ha logrado un acuerdo. Creo que en esa mesa debería tenerse más en cuenta la opinión de los veterinarios, que son los profesionales. No hay campañas regionales para reducir la elevada tasa de abandono ni tampoco para aumentar la esterilización.

–¿Si queremos comprar un mascota, qué pasos daremos?

– Es recomendable acudir al veterinario antes de comprarlo para estar informado de lo que va a necesitar el animal y lo que supondrá. Está de moda comprarse mascotas de lo más originales y exóticas, sin saber mucho de la especie, como un escorpión.