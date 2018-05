«Es una persecución intolerable porque nunca en democracia se ha visto algo así» EFE Los rostros visibles de Podemos en Cantabria valoran el plebiscito de hoy sobre la casa JOSÉ CARLOS ROJO Santander Martes, 22 mayo 2018, 08:05

Los ecos del revuelo que se ha montado por el nuevo chalé en Galapagar (Madrid) de los líderes de Podemos Pablo Iglesias e Irene Montero han despertado el debate también en Cantabria. Los principales rostros del partido en la región optan por dos actitudes: la de los que defienden a capa y espada la legitimidad de la pareja para mantener su vida privada alejada de la cosa pública;y la de quienes prefieren no posicionarse ante la consulta que hoy se abrirá a los 494.000 inscritos de la formación morada para decidir si Iglesias y Montero deben dimitir o continuar en el cargo.

«Es una persecución intolerable y se vive con dolor y angustia porque nunca en la democracia se había visto una escena de este tipo». La secretaria general del partido, Rosana Alonso, es una de las más contundentes al respecto de un tema «en el que entra en juego el plano personal de las personas». «Y yo no opino sobre la vida personal de nadie», zanjó en un argumento muy similar al esgrimido por la diputada podemita Verónica Ordóñez.

«Hoy voy a votar en positivo para que ambos continúen ejerciendo en un puesto para el que han sido elegidos, porque la presión mediática que están sufriendo es un ataque en toda regla a los derechos individuales», se sumó Ordóñez. «Creo que en el último congreso de Vistalegre se demostró cómo existía un apoyo masivo a estas dos personas y los militantes conocen el esfuerzo personal que están haciendo para salir adelante pese a toda esta presión mediática», agregó.

Como ataque personal lo calificó otro de los diputados morados. Alberto Bolado confirma el derecho a la vida privada: «Cada uno puede hacer lo que quiera con su dinero si lo ha ganado honradamente», enfatizó. «Nadie puede criticar si Pablo gana un dinero en el sector privado como presentador de un programa de televisión o con sus libros», aseguró.

Neutralidad

La pelota está ahora en el tejado de la militancia. «Ahí no hay nada más que añadir. Las bases decidirán lo que tenga que ser y todos lo respetaremos», agregó Bolado en un tono similar al que se agarró el diputado José Ramón Blanco para no opinar sobre el asunto. «No creo que sea oportuno que yo diga lo que voy a votar porque tengo un cargo público y creo que puedo influir sobre el voto de los inscritos. Tengo que mantener mi neutralidad», zanjó sin mostrar su parecer sobre lo que opinará hoy en el plebiscito para mantener a Pablo Iglesias e Irene Montero en sus cargos.

Igual de neutral se mostró la secretaria de Podemos en el Ayuntamiento de Santander, Lydia Alegría. «Acabo de regresar de un vuelo internacional. He estado unos cuantos días fuera y no he seguido el caso. No tengo suficiente información para hacer frente a una valoración de este tipo», zanjó. «En todo caso es una cuestión privada y es cierto que ha debido tener una repercusión mediática tremenda, pero decidirán los inscritos».