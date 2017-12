Podemos expedienta a Bolado por no donar parte de su sueldo en el mes de octubre Celedonio Martínez El diputado critica que se le acuse sin haberle escuchado y explica que se trató de un problema puntual con el recibo del banco, ya solucionado PILAR CHATO Santander Miércoles, 20 diciembre 2017, 18:14

La dirección estatal de Podemos ha abierto un expediente disciplinario al diputado cántabro Alberto Bolado por no haber donado al partido la parte correspondiente de su salario del mes de octubre, lo que implicaría un «incumplimiento del código ético» de la formación. Esta cuestión se debatirá en la reunión del consejo ciudadano fijada para esta noche, pero la dirección de Podemos ya se lo ha comunicado a Bolado que, aunque reconoce un problema puntual con el banco, niega rotundamente esta situación y asegura que se encuentra al día de «todos y cada uno de los pagos» desde el mismo momento en el que empezó a ejercer un cargo público.

Explica que el pasado 15 de diciembre recibió por primera vez un correo de un trabajador del área de finanzas de Podemos en el que se le notificaba la devolución por el banco del recibo correspodiente al mes de octubre, por un importe de 1.945,24 euros. En ese mail se le comunicaba ya la apertura de un expediente y su remisión a la Comisión de Garantías «sin tan siquiera comunicarme previamente la existencia de dicho impago», se queja el diputado de Podemos.

El diputado mantiene desde hace meses un enfrentamiento con la dirección de su partido ya que fue uno de los ocho consejeros que dejaron el comité ciudadano -máximo órgano ejecutivo de Podemos- el pasado mes de junio. Bolado ha mantenido fuertes desencuentros con su compañera en el Parlamento Verónica Ordóñez, a pesar de que en su día unieron fuerzas para bloquear el ascenso en el organigrama del tercer parlamentario podemita, José Ramón Blanco. El pasado mes de octubre, Podemos ya obligó a Bolado a rebajarse el sueldo en el Parlamento por compatibilizar el escaño con su trabajo en un bufete de abogados.

Sobre este expediente abierto ahora, Bolado explica que esta misma mañana ha verificado en su banco que el pago de octubre, y únicamente ese pago, no se hizo efectivo, por lo que lo ha ejecutado de nuevo. Por todo ello, Bolado dice no comprender y sentirse profundamente sorprendido por la convocatoria de una reunión del Consejo Autonómico «sin que nadie me haya informado, ni se haya dirigido a mí para verificar esta situación». En este sentido, señala que espera que todo lo ocurrido, desde la «irregular forma» de abrir el expediente a la convocatoria de los circulos «sin tan siquiera escucharme», no tenga la finalidad de «dañar mi imagen pública como por cierto ya ha ocurrido en el pasado con falsedades e incluso uso de filtraciones interesadas a la prensa».

El coordinador regional del partido, Alberto Gavín, ha respondido a los argumentos de Bolado pidiéndole que acuda a la reunión del Consejo Ciudadano para resolver todas las inquietudes de los compañeros y círculos que estén presentes y explicar personalmente las «contradicciones» que hay entre sus argumentos y los de la dirección de Podemos.

Bolado advierte de que si este asunto vuelve a los medios de comunicación no le quedará más remedio que pensar que se trata de una campaña de acoso y desprestigio, y por tanto se reserva el derecho de defender su honor como mejor considere y advierte de que «apostar a que tanta transparencia, así de repente y por parte precisamente de la actual dirección, no parece cuadrar mucho con la opacidad de su gestión».