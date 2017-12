Los sindicatos docentes de Cantabria amenazan con un «invierno caliente» por las oposiciones Javier Cotera Cantabria CC OO, UGT y STEC pide la mediación de Mañanes tras la ruptura de las negociaciones con el Ministerio DM . Santander Martes, 5 diciembre 2017, 19:17

Los sindicatos docentes de Cantabria han amenazado con un «invierno caliente» tras la ruptura de las negociaciones con el Ministerio de Educación para el proceso de las oposiciones y han reclamado el apoyo del responsable regional de este área, Francisco Fernández Mañanes.

En rueda de prensa, Conchi Sánchez (CCOO), Laura Guate (UGT) e Ildefonso Vázquez (Stec) han denunciado la posición «inflexible» del Ministerio, con el que ha asegurado que las negociaciones «están cerradas», por lo que ha anunciado el paso de los sindicatos a la «ofensiva».

La reunión nacional de la Mesa Sectorial de Educación, para cerrar definitivamente el tema de la normativa que regirá en las próximas oposiciones, ha concluido con un «portazo» del Ministerio a las principales reclamaciones de los sindicatos de la Junta de Personal Docente. Así, no se modifica la estructura del sistema de acceso, manteniéndose las dos pruebas de carácter eliminatorio: es necesario superar la primera para poder realizar la segunda. La mayoría de los sindicatos –CCOO, FESP-UGT y STES– pedían que se suprimiese el carácter eliminatorio y que se aprobase con la media de la dos partes, indiferentemente de si una no se aprobase. Además, los nuevos temarios de oposiciones no entrarán en vigor, como pronto, hasta 2020

«Se prevé una Navidad caliente. Estamos dispuestos a dar el turrón al ministro (Íñigo Méndez de Vigo) y al consejero», ha advertido Sanchéz, quien ha anunciado movilizaciones con «acciones de intensidad creciente« y ha pedido a Fernández Mañanes que «lidere» las reclamaciones de los sindicatos ante el Gobierno de España.

La representante de UGT ha alertado de la «incertidumbre» que genera en los interinos, de los que calculan que hay cerca de 3.000 en Cantabria, la posibilidad de que se produzca un cambio del proceso para las oposiciones docentes a nivel nacional.

Por ello, los sindicatos exigen que se premie «hasta el máximo legal» la experiencia de los interinos y rechazan un cambio de los temarios, que consideran «precipitado» y que, a su juicio, pretende «consolidar la Lomce». Vázquez ha reconocido que el temario actual está «desactualizado», aunque ha argumentado que hay muchos opositores que llevan años estudiándolo, por lo que ha reclamado que se mantenga hasta que finalice el proceso en 2020 «por lo menos».

Los sindicatos demandan, además, que las pruebas no sean eliminatorias, que se ponga en marcha un sistema transitorio y que el proceso sea «transparente», para lo que ha pedido que se libere de trabajo a los tribunales y que el Gobierno de Cantabria «sea cuidadoso» a la hora de elegir a sus presidentes.

También han advertido de que se puede producir en Cantabria una «avalancha» de opositores, si los exámenes no se coordinan entre las comunidades autónomas limítrofes, lo que, según han alertado, podría «colapsar» el sistema de recursos humanos de la Consejería de Educación por «falta de personal».

Esto, si no se aumenta la plantilla, los sindicatos ha apuntado que podría poner en «peligro» no solo las oposiciones, sino también el arranque del próximo curso escolar.