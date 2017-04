La Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección artística de José Carlos Martínez, rendirá homenaje en el Palacio de Festivales a William Forsythe, uno de los coreógrafos más innovadores y provocadores del siglo XXI, con el estreno de ‘Una noche con Forsythe’, que incluye tres de sus ballets más representativos. Será el día 22 de abril, después del parón de la programación del Palacio en Semana Santa.

LA FICHA EstrenoLa compañía Nacional de Danza acerca a Santander ‘Una noche con Forsythe’, bajo la dirección de José Carlos Martínez. LugarSala Argenta del Palacio de Festivales. FechaEl sábado, 22 de abril, a las 20.30 horas.

‘Una noche con Forsythe’ es un viaje que comienza con ‘The Vertiginous Thrill of Exactitude’, un homenaje a los coreógrafos Marius Petipa y George Balanchine. Montado sobre el movimiento final de la novena sinfonía de Shubert, utiliza todo el arsenal del repertorio del ballet clásico: tutú, zapatillas de punta, virtuosismo y lirismo y una relación amistosa entre los bailarines del sexo opuesto. Es una demostración de la técnica clásica en su estado más puro.

‘Artifact Suite’ es una pieza creada para el Ballet de Fráncfort en 1984 donde explora los códigos de la danza académica y muestra sus secretos. Esta pieza, con el paso del tiempo, ha adquirido vida propia como una obra abstracta que destila los principios y protocolos del ballet clásico para convertirle en un hipnótico evento teatral. El espacio escénico cambia constantemente y juega con la simultaneidad de acciones, el orden y el desorden y las combinación de luces y sombras, que hacen brillar al bailarín, lo convierten en silueta hasta que desaparece. Esta segunda parte está acompañada por una pieza de piano interpretada por Eva Crossman-Hechet y la música de Johann Sebastian Bach.

En ‘Enemy the Figure’ once bailarines actúan como si estuvieran siendo observados a través de un microscopio. Nerviosos e independientes, se mueven dentro y fuera de las sombras que arroja un enorme foco de luz, sus cuerpos contrastan con un ambiente saturado de tecnología. Los bailarines salen y desaparecen en la oscuridad al ritmo de la música de Thom Willems, como un poema intrigante sobre la forma y el caos, la visión y la percepción.

Tras el estreno en Santander, la Compañía Nacional de Danza acercará este ballet al Teatro Real de Madrid, donde permanecerá entre el 27 y el 30 de abril, para después continuar con la gira en Murcia.

William Forsythe creció en Nueva York, empezó sus estudios de danza en Florida (EE UU) y bailó en el Joffrey Ballet y el Ballet de Stuttgart antes de ser nombrado director del Ballet de Fráncfort (Alemania), compañía que transformó a lo largo de veinte años. En 2005 fundó la Forsythe Company. El trabajo coreográfico de Forsythe y las representaciones de su compañía han conquistado la aclamación del público y los más prestigiosos galardones. Ha sido elegido Coreógrafo del Año en varias ocasiones por la crítica internacional. Su trabajo ha sido calificado como la reorientación en la práctica del ballet desde su identificación con el repertorio clásico hasta un arte dinámico de movimiento del siglo XXI.

El pensamiento coreográfico de Forsythe ha contribuido a las corrientes artísticas internacionales más significativas de nuestros días: desde artes escénicas y visuales hasta la arquitectura y la multimedia interactiva.

La Compañía Nacional de Baile ha puesto en escena ocho obras de Forsythe. Se trata de ‘In the Middle’, ‘Somewhat Elevated’, ‘The Vile Parody of Address’, ‘Herman Schmerman’, ‘Artifact Suite’, ‘Enemy in th Figure’,‘Workwithinwork’, ‘Quintett’ y ‘The Vertiginous Thrill of Exactitude’.

José Carlos Martínez, bailarín estrella de la Ópera de París y Premio Nacional de Danza 1999, entre otros reconocimientos, lleva cinco años al frente de la Compañía Nacional de Danza. Su objetivo es fomentar y difundir el arte de la danza y su extenso repertorio, reservando un amplio espacio a la nueva creación española, sin olvidar a los grandes coreógrafos de hoy.

La Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección de José Carlos Martínez, volverá a Santander este verano dentro de la programación cultural de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Interpretará piezas de ‘Holberg Suite,‘ ‘El cisne negro’, ‘La rose malade’ y ‘La favorita’ (5 de julio).