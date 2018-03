'Color Sea', una celebración del agua 'Red', de Berta Jayo, una de las imágenes de su creación destinada al Faro. / DM El Centro de Arte Faro de Cabo Mayor suma hoy a su temporada una video-instalación de Berta Jayo GUILLERMO BALBONA Santander Jueves, 22 marzo 2018, 07:47

Bajo el epígrafe de 'Color sea /Mar de color', el Centro de Arte Faro de Cabo Mayor reanuda hoy sus convocatorias de esta temporada con la presentación de 'Color Sea', una vídeo-instalación de la artista cántabra Berta Jayo. El trabajo audiovisual se enmarca en la celebración del Día Internacional del Agua, cita que se consolida como una propuesta anual en torno a un artista sobre el tema del agua.

Podemos ver en ella un mar de colores irreales que nos adentra a pensar en nuevas realidades como en el caso del color rojo que parece un mar de sangre o el negro que podría ser petróleo. «Cada uno, con su imaginación y conciencia, puede incluso ver algo distinto según el color que mire». En este trabajo se puede apreciar «cómo el usar el mismo patrón o fotografía, algo que se va averiguando, nos hace ver que se han utilizado unos filtros con cuyo color cambia en función del concepto que se quiera transmitir».

Se demuestra, por tanto, cómo de manera sencilla y original, se pueden provocar diferentes sensaciones o momentos.

El Centro de Arte Faro de Cabo Mayor acoge la presentación de 'Color Sea' hoy, a las 19.00 horas, y la video-instalación se proyectará hasta el 20 de mayo por las mañanas de martes a viernes de 11.00 a 13.30 horas, sábados y domingos, de 11.30 a 14.30 horas y tardes de viernes y sábados, de 16.30 a 20.00 horas.

Berta Jayo (Santander, 1971) licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, realizó el posgrado y Master en el Chelsea College of Art and Design de Londres y continuó su formación en el ISCP de Nueva York (International Studio and Curational Program). En sus trabajos revela un arte inteligente e innovador, alejado de los estereotipos. Está considerada como una artista conceptual multidisciplinar cuya línea está marcada por códigos de «carácter vitalista, libre y sorpresivo».

En su última aparición realizó una serie de fotografías en las que desaparecen los monumentos más importantes del mundo, donde enfatiza la importancia de la creación en nuestra sociedad. Destacan también sus trajes religiosos, de cura o de monja realizados con tejidos diferentes a los habituales o con telas de camuflaje, de lunares, de cuadros, de flores, de colores, etc,. Estos aparecen en las calles, museos o en lugares específicos en diferentes países. La colección se comenzó a mostrar el año 2006 y es la más extensa. Otra de sus facetas son los diseños arquitectónicos y los libros de artista o literarios. Sus obras se han mostrado en exposiciones como 'Esquisite Doll Kit', México; IV New Media Festival, Hardcore Contemporary Space, Miami; 'Regreen Arts'Void+, Tokio; 'Women Alone', Festival Internacional de vídeo de Berlín. Además, ha tenido presencia en intervenciones públicas realizadas en zonas de ciudades determinadas, en ferias como ARCO, Frieze Londres, Pulse NY, Art Basel Suiza, 57 Bienal de Venecia, 14 Documenta Kassel o en museos como The Chill Concept Miami, Bronx Museum NY, CAC Málaga, MAS, Guggenheim Bilbao, Tate Modern, Reina Sofía, MoMa, o Louvre París. La vídeo instalación será presentada también en la Whitechapel Gallery de Londres este verano.

El Centro de Arte Cabo Mayor acoge en paralelo, desde mañana, la muestra de Bárbara Palomino dentro del programa 'Orbital Residency' que impulsa la galería santanderina JosedelaFuente. El trabajo de Palomino (São Paulo, Brasil, 1982) combina diversos medios de expresión audiovisuales con un particular interés en la creación textil y la relación entre antiguas y nuevas tecnologías. Siguiendo este interés por narrativas textiles, digitales y nuestra herencia tecnológica, la artista ha derivado también en una investigación artística sobre la producción social de la memoria, cartografías afectivas, aspectos ficticios en la documentación de 'realidad'.