Fallece la historiadora Carmen González Echegaray a los 92 años Experta en genealogía y heráldica, era autora de libros de referencia en Cantabria, como 'Diccionario de apellidos y escudos de Cantabria' DM . Santander Sábado, 20 enero 2018, 12:37

La historiadora Carmen González Echegaray falleció ayer en Santander a los 92 años. Experta en genealogía y heráldica, González Echegaray -que dedicó toda una vida a la investigación y la conservación de la cultura regional- era autora de libros de referencia en Cantabria, como 'Diccionario de apellidos y escudos de Cantabria'.

Una de sus últimas apariciones públicas fue en el año 2014, cuando la Sociedad Cántabra de Escritores le concedió su máxima distinción, la Estela de Oro. «Ante todo quiero disculparme por no ser ya la que he sido. He cumplido 88 años y estoy hecha una ruina», dijo en su discurso de agradecimiento. Siempre tan carismática y divertida. Su hermano, el también historiador Joaquín González Echegaray, recibió la Estela de Oro un año antes.

González Echegaray pertenecía a una familia de reconocidos historiadores y era miembro de la Real Academia de la Historia. Le tocó vivir momentos difíciles como la Guerra Civil, el hambre que trajo la posguerra y el gran incendio de Santander en 1941, que asoló «las grandes casonas y las casucas», como ella decía.

Entre sus trabajos destaca también el libro sobre Velarde y el marqués de Villapuente que la investigadora realizó en 2009 por encargo de la comisión de Cultura del Ayuntamiento de Camargo, bajo el título 'El héroe de Cantabria Don Pedro Velarde y Santiyán, y sus antepasados: El Marqués de Villapuente y de la Peña'. Además, dirigió la revista de los Centros de Estudios Montañeses de Altamira.

Hoy a las 16.00 horas se celebrará su funeral en la iglesia Parroquial de La Anunciación (Compañía), y será enterrada en el cementerio de Santa Cruz de Bezana.