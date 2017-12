El holograma de Ronnie James Dio llega el viernes a Escenario Santander Un holograma del icónico cantante de hard rock Ronnie James Dio, fallecido en 2010, 'actuará' en Escenario Santander. / DM El músico, que falleció en 2010, fue grabado en distintos conciertos y estas imágenes acompañarán sobre el escenario a su antigua banda LOLA GALLARDO Santander Miércoles, 13 diciembre 2017, 07:38

El holograma de Ronnie James Dio, el icónico cantante de hard rock fallecido en 2010, 'actuará' el viernes en Escenario Santander, acompañado por músicos de su antigua banda: Simon Wright (batería), Craig Goldy (guitarra) y Scott Warren (teclados). Junto a ellos, el bajista Bjorn Englen (Yngwie Malmsteen) y también los cantantes Tim 'Ripper' Owens (ex Judas Priest y ex Iced Earth) y Oni Logan (Lynch Mob). En el concierto sonarán todos los clásicos de Dio en sus diferentes etapas en solitario, así como algunos temas de Black Sabbath y Rainbow. Después de su estreno en el festival alemán de Wacken 2016, el holograma de Dio recalará hoy en Barcelona y mañana en Zaragoza. El viernes lo hará en Santander, con las entradas agotadas desde hace días.

La gira 'Dio Returns' recorrerá después Finlandia, Suecia, Polonia, Noruega, Rumanía, Bélgica y Holanda. Posteriormente se trasladará a Sudamérica, Australia, Asia y Estados Unidos. El holograma creado por Eyellusion cuenta con el apoyo de la viuda del vocalista, Wendy Dio, que se encarga de presentar los conciertos. En él, se muestran diferentes etapas en la carrera profesional de Dio. Su viuda reconoce en una entrevista que él siempre quiso experimentar con nuevas ideas sobre el escenario. «Era un gran aficionado a Disney», ha dicho quien está segura de que el vocalista estaría fascinado con el holograma. Wendy Dio avanzó que el show incluirá interpretaciones de al menos seis clásicos del vocalista, incluyendo 'Holy Diver', 'Rainbow In The Dark', 'We Rock', 'King Of Rock And Roll', 'Neon Knights' y 'Heaven And Hell' de Black Sabbath y 'Man On The Silver Mountain' de Rainbow.

El holograma fue creado originalmente para «acompañar a una banda en directo en un montaje tradicional de concierto». Wendy Dio explica que «cuando viví por primera vez la producción completa de la actuación de Ronnie con la banda, como un holograma, no podía creer lo que veía y oía. Con Eyellusion, hemos podido hacer que Ronnie vuelva al escenario, donde pertenece, posibilitando que su música y su memoria vivan. Quiero que sus seguidores de todo el mundo compartan esta experiencia».

Ronnie James Dio falleció hace siete años a causa de un cáncer de estómago. Tenía 67 años. Ronald James Padavona nació el 10 de junio de 1942 en Portsmouth, New Hampshire (Estados Unidos). Desde muy joven comenzó a tocar instrumentos hasta que su inquietud lo llevó a formar parte de varias bandas, antes de ser vocalista de Black Sabbath. Su debut, producido por Deep Purple, fue un éxito.

Dio alcanzó la fama en la década de los setenta con el grupo Rainbow y posteriormente con Black Sabbath. El éxito continuó con su álbum 'Heaven and Hell'. Él también introdujo uno de los símbolos del rock: la mano cornuda o maloik en la década de los ochenta.

Posteriormente, emprendió su carrera en solitario en colaboración con algunos miembros de su antigua banda. Su carrera nunca tuvo descanso y está considerado como el mejor cantante de heavy metal de la historia.