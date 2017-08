Llega el Santander Music, un festival continuo El grupo Los Planetas, uno de los más esperados del festival, actúa el sábado. / DM Santander La cita indie celebra su novena edición con tres días de conciertos, que arrancan este jueves, dentro y fuera de la campa de La Magdalena PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Miércoles, 2 agosto 2017, 08:35

Decir que el Santander Music comienza este jueves no es del todo correcto. Este evento que tiene la música como hilo conductor, ha tejido una red de actividades culturales que se van diseminando a lo largo del año. Por el calendario ha pasado el poeta Karmelo Iribarren, las coloristas creaciones de Bakea, autor del cartel de este año. También teatro de corta distancia en El Principal. Conciertos de sala, como Pájaro, los Thiki Phantoms, Rebeca Jiménez o Elliot Murphy. Arte. Muchas artes unidas a un compromiso social por aunar fuerzas y dar vida a la ciudad que da nombre al festival. Porque esto sí es un festival entendido como tal que vivirá sus tres jornadas más importantes desde este jueves.

La música comenzará en la Campa de la Magdalena, lugar privilegiado, a las 18.00 horas en el Escenario Hologramas con Plastic Adict Djs, unos habituales de la casa que saben cómo calentar el ambiente. A partir de ahí, el espectáculo seguirá con Mr. Ward quien iniciará la tanda de conciertos de la primera noche (21.00 horas). El americano, que fuera la mitad de She & Him pondrá el sonido country-folk y es uno de los invitados destacados a esta novena edición. Le seguirán unos viejos conocidos de la escena cántabra que no desentonarán en cuanto a estilo: Los Deltonos (22.30 horas). La medianoche será territorio pop en español con 'El Peor Grupo del Mundo' a cargo de los catalanes Sidonie, antes del britpop del quinteto Nothing But Thieves (01.45 horas), que presentarán en septiembre su nuevo trabajo, 'Broken Machine', del que es posible esperar algún adelanto. Para terminar: Roosevelt. En cada pausa, durante el cambio de escenario y de banda, la música seguirá sonando a cargo de L.A Dj Set.

PROGRAMACIÓN Jueves Mr. Ward, a las 21.00 horas. Los Deltonos, a las 22.30 horas. Sidonie comienza a las 00.00 horas. Y Nothing But Thieves llega a las 01.45 horas. La jornada termina con Roosevelt a las 03.15 horas. Viernes Shinova actúa a las 21.00 horas. Triángulo de Amor Bizarro llega a las 22.15 horas. Los Planetas a las 23.45 horas. Y The Vaccines, a las 01.30 horas. Cierra la jornada Delorean, a las 03.15 horas. Sábado Annie B. Sweet abre la jornada a las 21.00 horas. Y Lori Meyers llega a las 22.30 horas. Belako actúa a las 00.30 horas y La Casa Azul a las 02.15 horas. Cierra el festival ElyElla Djs a las 03.45 horas.

El sábado llegará uno de los conciertos más esperados por el público y una de las metas más perseguidas por los organizadores durante los últimos años: Los Planetas harán sonar su regreso a la primera línea musical con las canciones de 'Zona Temporalmente Autónoma' (23.45 horas). Será su primera vez en el festival. Antes que los granadinos, abrirán la noche los vascos Shinova (21.00 h), seguidos de la banda gallega Triangulo de Amor Bizarro (22.15 h) que también se estrenarán en Santander con 'Salve Discordia' y a pocos días de partir hacia una amplia gira por México. The Vaccines, la llamada más internacional de esta edición (1.30 horas) y Delorean (3.15 horas) completarán el cartel que en esta ocasión amenizará DJ Amable entre concierto y concierto.

La tercera y última jornada será imposible no bailar. La dulzura folk de Annie B. Sweet (21.00 horas) precederá a la 'Espiral' de Lori Meyers (22.30 horas). Por segunda ocasión llegarán al festival unos habituales y siempre bien recibidos Belako (00.30 horas) que sin duda adelantarán temas de su próximo disco, cuya publicación está prevista para septiembre. ElyElla Djs pondrán el broche final de la fiesta indie (03.45 horas).

Las entradas

En su afán por sacar la música del recinto festivalero, Santander Music repite con sus sesiones vermú. Bigott y Pianet formarán parte de esa propuesta diurna que se podrán disfrutar en Tetuán, la calle Del Sol y las terrazas del Ferry. También repetirá el Escenario Capitán Demo, en colaboración con Radio3. Viernes y sábado, en doble sesión de mañana y tarde (13.30 y 16.30 horas), actuarán Sen Senra y la emergente banda femenina Melenas.

Reuniendo todas las piezas, el resultado es una programación en la que no vale todo, que aboga por la calidad frente a la calidad, huyendo de personalismos y poniendo en la revalorización de espacios el acento de un esfuerzo realizado en equipo. En cuanto a la parte práctica, el coste de las entradas diarias es de 35 euros, 100 si se elige la opción Premium. Los abonos para las tres jornadas tienen un precio de 65 euros y en caso de añadir la acampada como alojamiento, 80 euros. También hay versión Premium con un precio de 150 euros. El Santander Music acerca a la capital cántabra el mejor repertorio indie del panorama nacional e internacional y a un amplio grupo de seguidores que durante tres días disfrutarán de jornadas maratonianas de música.