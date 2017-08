Hawtin, Angello y DJ Snake se caen del cartel del Delirium Festival a última hora De izquierda a derecha, DJ Snake, Richie Hawtin y Steve Angello. / DM La organización argumenta que "por problemas de diferente índole" las tres estrellas de la música electrónica "han decidido cancelar unilateralmente sus actuaciones" SUSANA ECHEVARRÍA Santander Viernes, 11 agosto 2017, 21:32

Los miles de amantes de la música electrónica que a partir de este viernes por la noche estaban citados en el Delirium Festival en Ajo se van a quedar sin ver a las tres principales estrellas que iban a actuar: Richie Hawtin, Steve Angello y DJ Snake.

La organización ha vendido 10.000 entradas y desde el jueves hay miles de jóvenes acampados en la zona del Cabo Quintres, pero este viernes por la tarde, los responsables del festival han colgado en su perfil de Instagram un escueto comunicado en el que anuncian que los cabezas de cartel de la cita no asistirán «por problemas de diversa índole».

Precisamente tanto el canadiense Hawtin, que este viernes por la noche tiene previsto actuar en el Medusa Sunbeach Festival de Cullera; el DJ y productor sueco Angello; y el rapero francés DJ Snake han sido los 'ganchos' con los que el festival de Ajo ha conseguido adquirir relevancia entre los miles de seguidores de la música electrónica nacional. Precisamente estos fans han sido los primeros en reaccionar y en demostrar su cabreo con la organización. El perfil de Instagram del Delirium Festival se ha llenado de insultos e incluso amenazas hacia los organizadores nada más conocerse la cancelación de las tres actuaciones.

En el mismo comunicado, los responsables del festival también explican que el Ayuntamiento de Bareyo les ha «denegado« el permiso para realizar espectáculos de pirotecnia en los shows, «así como otros efectos que vayan dirigidos hacia la zona del público, lo cual no está cubierto por el seguro de responsabilidad civil». Y punto y seguido intentan justificar la ausencia de las estrellas de la música electrónica diciendo que «desde la organización hemos trabajado duramente para dar una solución, en tan breve espacio de tiempo, pero hemos recibido una negativa total y absoluta por parte de los artistas». Por último anuncian que se hacen «responsables» pero que creen que «el festival debe continuar». También añaden que «la situación está siendo estudiada por un gabinete jurídico para llevar a cabo las acciones oportunas».

Pero estas escusas ofrecidas por la organización no concuerdan con los comentarios que uno de los dj's que se han caído del cartel hace en su cuenta de Instagram. DJ Snake ha puesto un comentario en el que se puede leer «lies...» (mentiras, en inglés) y otro en el que explica que siente mucho no poder estar en el Delirium Festival, pero «las cláusulas del contrato no han sido respetadas por parte de la organización del festival» e invita a sus seguidores a verles «en cualquier otro sitio de España».

"Cabreo generalizado"

Jairo es uno de los miles de asistentes a este macroconcierto de música electrónica que se siente "estafado" por la organización. Tiene 24 años, ha llegado desde Valladolid y se ha gastado 60 euros en la entrada, «aunque se de algunos que han pagado hasta 70», explica. Jairo confiesa que tanto él como su grupo de amigos están «bastante cabreados y hay un cabreo generalizado de toda la gente que está aquí» con las cancelaciones de Hawtin, DJ Snake y Angello. "Nosotros veníamos para ver, sobre todo, a DJ Snake y a unas horas del comienzo nos dicen que no va a estar. Es indignante". El vallisoletano no se cree que los dj's no hayan venido porque no se pueden realizar los espectáculos pirotécnicos, que es lo que afirman desde la organización, si no que "yo creo que ha sido porque al final no les habrán pagado lo que tenían que pagarles, seguro», afirma Jairo tajante.

Este seguidor de DJ Snake dice que hay muchísima gente en el recinto de Cabo Quintres quejándose e indignada con la situación «y encima no se han abierto aún las puertas del recinto» (la apertura estaba prevista para las 19.30 horas y a las 20.45 todavía la organización no había abierto las puertas). «Algunos quieren pedir que les devuelvan las entradas y otros directamente se han pirado», explica Jairo.