Bayona: «El público quiere buenas películas y el cine español las está haciendo»

Pulso tembloroso, suspiros, ojos llorosos... la emoción que ha demostrado J. A. Bayona durante la gala de los Goya ha llamado poderosamente la atención, teniendo en cuenta que el cineasta, que se ha llevado nueve goyas con ‘Un monstruo viene a verme’ tiene la piel curtida a base de taquillazos y premios como los conseguidos no hace tanto con ‘Lo imposible’. “Es una historia muy bonita pero muy difícil de contar y de llevar a la pantalla. Sufrimos mucho para sacarla adelante, sobre todo en la sala de montaje, y ver como se iba premiando todo ese trabajo ha sido muy emocionante, aunque haya un premio que se nos resista”, explicaba Bayona, que ha ganado el premio al Mejor Director pero se va a casa sin el de Mejor Película.

“Me ha hecho mucha ilusión el reconocimiento al equipo, porque llevo trabajando con ellos tres películas, una serie de televisión... Y he podido cerrar esta especie de ciclo porque he podido subir a casi todos allí, me ha faltado Belén, la persona con la que formo un tándem indivisible, pero me he dado el gustazo de dedicárselo”, señaló en referencia a la productora de la película, Belén Atienza.

Bayona ha aplaudido el gran año de cine español, con una gran diversidad en las apuestas cinematográficas que demuestra en su opinión “la polarización en la que estamos”, con películas tan dispares compartiendo espacio en la carrera por el Goya la Mejor Película, que finalmente se llevó el debut de Raúl Arévalo con ‘Tarde para la ira’, una película que tardó ocho años en encontrar financiación para salir adelante y que espera tener una segunda vida en taquilla gracias a los premios cosechados en esta noche de Goya.

“No hay un plan trazado para conseguir un taquillazo, pero está claro que le debo al público haber podido hacer esta película. Es una apuesta más personal y más arriesgada y que el público la abrace con tanto cariño me emotiva especialmente, porque demuestra que se pueden hacer películas más originales y que llevan al espectador a una zona más incómoda”, explicaba Bayona sobre ‘Un monstruo viene a verme’.

El cineasta, que durante la gala pasó de puntillas por las cuestiones políticas, explicó después un poco más su reivindicación. “Quería expresar que la cultura es toda expresión de lo que sentimos y somos, por lo que no apoyarla es ir en contra de uno mismo. He escuchado a dirigentes de todos los colores decir que no habían visto ni una sola película, cuando la cultura debería ser una cuestión de Estado como la educación; eso es lo que reivindica el sector”.

A pesar de ello, Bayona cree que hay espacio para el optimismo. “Hace 70 años la mitad del país no sabía leer ni escribir y aquí estamos haciendo cine grande, mediano y pequeño. El público quiere ver buenas películas y el cine español está haciendo buenas películas. Me siento muy valorado por el público y ahí están los números, no solo de mis películas sino del cine en general”, destacó el director. Bayona habló también de la ayuda de la promoción para el recorrido de las películas en taquilla. “Ojalá todas pudieran tener la promoción que tuvo ‘Un monstruo viene a verme’, deberíamos empezar a exigir una política cultural más contundente y un refuerzo de la televisión pública, que articule un cine que no dependa solamente de las cadenas privadas. Hemos conseguido mucho pero aún queda mucho”.