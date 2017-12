Tardes de poesía, danza y teatro La programación del Café de las Artes reflexiona mañana sobre la realidad a través de la danza y, el domingo, propone un poético espectáculo para reírse de la vida LOLA GALLARDO Santander Viernes, 15 diciembre 2017, 07:38

La escena cántabra propone este fin de semana tardes de poesía, circo, danza y teatro. Una variada programación que no se olvida del público infantil, que tendrá en 'Txokolarte' un original relato donde los más pequeños experimentarán en Escena Miriñaque con chocolate, o 'Lunáticos Circus', en el salón de actos de Medicina, dentro del ciclo de Menuda Escena.

Siete espectáculos que se alternan sábado y domingo en las distintas salas teatrales de Santander. El Café de las Artes propone dos espectáculos de danza y poesía. El sábado, la compañía Nómada presenta 'Para regalo', una reflexión a través de la danza sobre la búsqueda de la propia realidad. Creada por Carmen Werner, Premio Nacional de Danza 2007, esta pieza muestra a Roberto Torres dando vida a un hombre inmerso en la búsqueda del regalo perfecto. Y el domingo llega la multipremiada obra de teatro 'Solos', de la compañía Ymedio Teatro. Se trata de un poético espectáculo para reírse de la vida. 'Solos' es una mirada cómica y entrañable por el ojo de la cerradura de la casa de unos tantos ancianos invisible.

Programación Paraninfo de La Magdalena 'Saving Christmas', teatro benéfico en inglés con Kids&Us Mañana, a las 16.15 y 18.15 horas. Sala de Medicina Menuda Escena presenta 'Lunáticus Circus', de la compañía Teatro Paraíso. Mañana, a las 17.00 horas. Escena Miriñaque La compañía Teatro Paraíso presenta 'Txokolarte'. Mañana, a las 18.00 horas y domingo, a las 12.00 horas. Espacio Espiral. Teatro con la obra 'Beatus Visiones del Apocalipsis'. Mañana, 20.00 horas. Centro Cultural Madrazo Viento Sur presenta 'Oh My God!'. Mañana, a las 20.00 horas. Sala de Tres Fiesta del tercer aniversario. Mañana, 20.30 h. Café de las Artes. La compañía Nómada acerca 'Para regalo'. Mañana, a las 20.30 horas. Y el domingo llega 'Solos', de Ymedio Teatro. Dos funciones 12.30 y 17.30 horas.

Viento Sur animará la tarde del sábado en el Centro Cultural Doctor Madrazo con 'Oh My God!', una reflexión en tono de comedia sobre la necesidad de no estar solos. Es la adaptación de la obra 'Creo en Dios' de los escritores Francisco Sanguino y Rafael González.

Menuda Escena presenta en el salón de actos de Medicina un espectáculo circense para toda la familia

La obra adentra al público, en tono de comedia, en las soledades y creencias que el ser humano tiene sobre su propia vida y la de los demás. Es una reflexión sobre la necesidad de no estar solos y de cómo somos capaces de aceptar al otro para paliar esa soledad.

Escena Miriñaque presenta una original obra de la compañía vasca Teatro Paraíso. 'Txokolarte' es un espectáculo dirigido a niños de uno a cuatro años y que integra el chocolate para «explorar de manera placentera» sus «posibilidades expresivas». Se trata de una sorprendente propuesta para endulzar el encuentro con el arte y mancharse de chocolate, para después dejar huellas. Toda una original propuesta para los niños.

El Hueco cierra el año con ritmos, fusión y el Apocalipisis El Hueco, asociación de usuarios y amigos del laboratorio escénico Espacio Espiral, propone un fin de semana de música y teatro. La programación arranca mañana. Será la última oportunidad de este año de asistir a la representación de su nueva producción 'Beatus: visiones del Apocalipsis', que se estrenó el pasado octubre en Roma. Las visiones del Apocalipsis, que dirige Cristina Samaniego, son fruto de un trabajo de doce meses de laboratorio y montaje escénico basado en tres pilares fundamentales: el texto bíblico del evangelista Juan, los poemas de T.S. Eliot y los cantos de distintas tradiciones del arco mediterráneo. Estos tres ingredientes alimentan una propuesta singular en el panorama escénico cántabro por cuanto se trata de un espectáculo contemporáneo repleto de elementos de teatro físico, textual y por encima de todo, musical. Con el único soporte técnico de un armonio hindú, cinco actores cantantes desgranan durante una hora sobre un espacio circular lleno de elementos simbólicos distintos momentos del texto de San Juan. Y, el domingo, los socios de el Hueco tendrán ocasión de disfrutar del concierto de Azafrán, un grupo multicultural fundado en Grecia, que presenta su nuevo disco 'Océanos de tiempo' dentro de su gira 'Azafrán & The Female tree Tour 2017-2018'.

Teatro Paraíso también está presente en Menuda Escena. La compañía presenta mañana 'Lunáticus Circus', un espectáculo Premio Nacional de las Artes Escénicas. Es la historia de tres vagabundos que viajan por el fascinante mundo del circo. Este montaje será interpretado por dos actores cántabros. Se trata de Fernando Madrazo y Alberto Sebastián que suman su trabajo al de Tomás Fernández Alonso. Este último dirige la obra junto a Ramón Molins. Los efectos especiales vienen con el mago Asier Kidam.

Finalmente, Hilo producciones y Teatro del Cuervo llevan el montaje 'Anónimo', sobre la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades hasta las Antiguas Escuelas de Orejo. Será mañana, a partir de las 18.00 horas.