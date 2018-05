Torrelavega ya piensa en blanquiazul Luis Palomeque Algunos aficionados, a nivel particular, organizan sus viajes para el decisivo duelo del domingo en Mallorca | El Ayuntamiento prepara una serie de actos por si la Gimnástica logra el ascenso DAVID PÉREZ Miércoles, 23 mayo 2018, 07:37

La ilusión ha crecido de forma exponencial en Torrelavega desde que la Gimnástica certificó su campeonato liguero. Y, aunque no hay nada organizado, el conjunto dirigido por Pablo Lago no estará solo en una cita que puede entrar en la historia del club. Aficionados blanquiazules ya preparan sus desplazamientos, aunque es complicado determinar el número que se ubicará en las gradas de Son Bibiloni a mediodía del domingo. De todas formas, aunque sea en la distancia, todos aquellos seguidores que no viajen con el equipo estarán pendientes de lo que pase en pleno Mediterráneo. Puede ser una gran fiesta, pero antes que nada los futbolistas tienen que cumplir con su parte y hacer bueno el resultado de 4-1 cosechado en el partido de ida.

Sin embargo, la concentración en el partido de vuelta no deja tiempo para detenerse en cómo va a ser esa posible celebración y sus preparativos. Primero la Gimnástica debe cumplir con el reto que tiene por delante. Después, quizá llegue el momento de descorchar las botellas de champán. Es el Ayuntamiento de Torrelavega quien se encargará de organizar el futurible evento, con escenario y barra de bar a beneficio de la entidad torrelaveguense. En caso de que se materialice el ascenso, el festejo tendrá lugar al día siguiente del partido: el lunes. Aún no está decidido el lugar pero sí algunas de las cosas que sucederán. Los aficionados recibirían a los jugadores a partir de las 20.00 horas. Estos subirían al escenario para mandar sus mensajes a la afición, animar los cánticos y celebrar el hipotético ascenso. Una hora antes, los asistentes podrán disfrutar de un concierto del grupo 'A duras penas' y posiblemente de otra actuación más, en la que los organizadores están trabajando. De momento, el Consistorio no maneja previsión de aficionados que puedan acudir, aunque entienden que, si todo va bien, será una fiesta multitudinaria. El motivo de que la celebración no sea la mismo día de la posible hazaña es que la expedición blanquiazul regresará a Cantabria sobre las 22.00 horas del domingo. Por eso no se ha previsto ningún acto.

HORARIOS Domingo, 12 00 horas La Gimnástica disputa el partido de vuelta frente al Mallorca B tras el 4-1 en El Malecón. Domingo, 22 00 horas Es la hora prevista para la llegada de la expedición blanquiazul procedente de Palma No hay actos programados. Lunes, 19 00 horasConcierto del grupo A duras penas. La organización trabaja en otra posible actuación. Habrá una barra de bar cuyos beneficios irán destinados a la Gimnástica. Lunes, 20 00 horasEn caso de ascenso, se efectuará una recepción al equipo para celebrar una fecha histórica.

El equipo, al margen

Mientras tanto, en El Malecón tratan de estar concentrados. La Gimnástica ya tiene plan de viaje de cara al partido del domingo, en el que puede certificar su ascenso a Segunda División B. El equipo torrelaveguense viajará a Palma en la mañana del sábado. En concreto, se desplazará en autobús hasta el Aeropuerto de Loiu, donde a las 8.40 horas tomará el avión con destino a Mallorca. Una vez en la isla balear y casi sin tiempo para aterrizar, el equipo blanquiazul se trasladará hasta la ciudad deportiva de Son Bibiloni, escenario del encuentro contra el Mallorca B el día siguiente -12.00 horas-. Posteriormente, la Gimnástica velará armas en su hotel de concentración, los futbolistas tendrán tiempo para ver la final de la Liga de Campeones, sin perder la concentración de cara al decisivo choque. Y mientras tanto, en Torrelavega no quieren dejar cabos sin atar de cara a un posible ascenso del equipo dirigido por Pablo Lago.

Mientras tanto, Pablo Lago trata de mantener a sus pupilos alejados de la euforia desatada después del triunfo por cuatro goles a uno del domingo frente al filial bermellón. El equipo blanquiazul mantiene su plan de trabajo habitual. Se ejercitó el lunes y ayer disfrutó de una jornada de descanso. Volverá al tajo hoy, a las 18.15 horas, en el césped del campo de entrenamiento y mañana, a la misma hora, la sesión está prevista en el estadio de El Malecón. El viernes la idea es vivir otra jornada de asueto antes de encarar, ya el sábado, el ilusionante viaje hasta Palma. La semana está siendo larga en Torrelavega, donde andan con ganas de vivir por fin una fiesta con el fútbol como excusa. Y esta vez, lo tiene muy cerca.

La Gimnástica no pondrá los ojos en la fiesta en sí, sino en el plan estratégico que permita que esa celebración tenga lugar. Tomás Bustamante, presidente del equipo blanquiazul, lo tiene claro.«Tendremos que hacer lo mismo que este domingo pasado en El Malecón. Sufriremos mucho. Tendremos que sacrificarnos todos y dar lo máximo de cada uno porque ya hemos visto la calidad que tiene el Mallorca B», aseguró.

La prudencia, más que nunca, se sitúa en un primer plano. «Quedan noventa minutos y pueden pasar muchas cosas. En el momento en que pensemos que lo tenemos hecho, nos pintarán la cara y nos darán un susto», recalcó Bustamante.

.